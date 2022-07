Maserati GranTurismo Folgore: l'elettrosportiva modenese alla prova della pista

IN ARRIVO LA GT A BATTERIE Dopo la conferma - con tanto di servizio fotografico del muletto - che la nuova Maserati GranTurismo Folgore arriverà a stretto giro di posta, ecco una nuova galleria di immagini che ritraggono la GT del Tridente 100% elettrica durante i test dinamici al Nürburgring. Un’ulteriore dimostrazione che l’onda lunga della transizione elettrica ha coinvolto anche lo storico brand italiano. E allora, andiamo a guardarla più da vicino per scoprire tutte le novità a bordo di questa sportiva a batterie.

Maserati GranTurismo Folgore: l'elegante GT elettrica durante i test dinamiciTANTI PICCOLI DETTAGLI PER DISTINGUERLA L’auto si differenzia per diversi aspetti dalla versione con motore a benzina: non solo le prese d'aria nel paraurti anteriore sono posticce, ma per ovvi motivi mancano i quattro terminali di scarico, così come il tappo del serbatoio del carburante sul fianco posteriore sinistro. C'è invece uno sportello a sinistra della targa, che probabilmente nasconde la presa di ricarica. Per completare il quadro, anche le ruote sembrano avere un design più aerodinamico per favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica. In tutti gli altri aspetti, invece, la Folgore seguirà i temi stilistici già conosciuti del brand italiano, oltre a dimensioni esterne abbastanza generose destinate a conferire all’auto una presenza importante sulla strada. In sostanza, la GranTurismo Folgore sarà caratterizzata da uno stile esclusivo ma più discreto, rifiutandosi di azzardare look estremi, come scelto da altre Case automobilistiche per i loro modelli BEV.

Maserati GranTurismo Folgore: frontale affilato ma niente prese d'aria

VEDI ANCHE

DENTRO, ELEGANZA E COMFORT COME AL SOLITO In abitacolo troveremo la stessa eleganza e sportività del design esterno, con un livello di finiture molto elevato, diremmo artigianale. Naturalmente, ci sarà ampio spazio per i due passeggeri e i relativi bagagli. “La nuova Maserati GranTurismo sarà la prima vettura del Marchio ad adottare una soluzione 100% elettrica”, hanno già dichiarato i manager del costruttore modenese. “In vista del lancio del nuovo modello, i prototipi sono attualmente sottoposti a un periodo di intensi test su strada e in circuito, in varie condizioni di utilizzo, per acquisire dati vitali per la preparazione del setup definitivo”.

Maserati GranTurismo Folgore: la due posti BEV arriverà anche in versione cabrioletBOCCHE CUCITE SUI MOTORI Maserati non ha ancora fornito dettagli riguardo i propulsori per le due versioni; quindi, è un po' troppo presto per azzardare ipotesi sulle specifiche tecniche. Ma la posta in gioco potrebbe non essere tanto alta, dal momento che la versione EV sarà uno dei soli tre propulsori disponibili per la coupé e la cabrio, con il SUV Levante che avrà il ruolo di attore protagonista nelle strategie commerciali della Casa. Infatti, la gamma è ancora quella di un produttore di nicchia, quindi non stiamo parlando di decine di migliaia di unità all'anno per le varianti BEV, ma qualcosa di più ridotto in termini di numeri. Da un punto di vista più ampio, i modelli elettrici della GranTurismo e della GranCabrio saranno i primi a offrire sul mercato questi stili di carrozzeria, poiché la maggior parte degli altri costruttori è attualmente impegnata con SUV, crossover e berline. Anche in questo, Maserati è un passo avanti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2022