Autobahn e cronometro giudici imparziali: Maserati MC20 ha numeri da capogiro (video)

UNA SUPERCAR DEGNA DEL TRIDENTE La Maserati MC20 è una supercar che ha permesso alla casa di Modena di uscire dai suoi schemi tradizionali di berline e SUV lussuosi e high performance. Con la due posti ritroviamo tutto il piacere delle sportività all’italiana e non è un caso che l’auto sia stata un vero successo fra gli appassionati. Con lei, sembra che Maserati si sia finalmente liberata da vincoli prettamente commerciali per produrre una rivale di tante apprezzate supersportive, italiane e non. L’auto offre prestazioni strabilianti, ma fino a oggi sono state rarissime le occasioni di apprezzare il suo potenziale e misurarlo con una strumentazione. Perché i dati dichiarati sono una cosa, ma quelli rilevati un’altra, e avere sotto mano dei risultati oggettivi è un valore aggiunto imprescindibile, soprattutto quando parliamo di auto del genere. Ci hanno pensato i ragazzi del canale social AutoTopNL a mettere alla frusta la MC20 e per farlo sono andati - indovinate dove - in Germania.

Maserati MC20: le prestazioni misurate sull'autostrada tedesca V6 NETTUNO GIOIELLO DI MECCANICA Innanzitutto, partiamo col dire che se la macchina è strabiliante, buona parte del merito arriva dal suo 3,0 litri V6 biturbo Nettuno, che eroga 630 cavalli e 730 Nm di coppia. Maserati dichiara un tempo sullo 0-100 km/h di 2,9 secondi e 0-200 km/h di 8,8 secondi. La velocità massima? Allacciate le cinture, perché la punta velocistica è di circa 325 km/h. A questo punto è sembrato ovvio che l'autostrada tedesca fosse uno dei pochi posti al mondo dove poter rilevare le prestazioni di un’auto del genere, senza avere problemi con la legge. Sia chiaro, una pista o, meglio, un anello di alta velocità chiusi al traffico sarebbero il terreno perfetto per registrare le prestazioni di un’automobile senza rischi, ma tant’è, che anche i lunghissimi rettilinei di un’autobahn senza traffico possono tornare utili. In più, si trova a pochi passi dall’Olanda, motivo per cui AutoTopNL può arrivarci senza difficoltà. Chiarita la situazione, ricordate solamente che i dati registrati sono per la maggior parte ricavati in condizioni ideali di visibilità e asfalto da conducenti esperti. Le possibilità che un pilota medio ottenga gli stessi risultati sono scarse anche se il launch control, oggi, fa miracoli e ha reso più facile ottenere buone prestazioni anche a noi, semplici amatori. Insomma, un pilota professionista è comunque più veloce Ma adesso passiamo al video e vediamo di cosa è capace la supercar italiana.

NUMERI DA CAPOGIRO Cronometro alla mano, la MC20 è passata da 0 a 100 km/h in 3,78 secondi, che è un ottimo risultato; infatti, è a meno di un secondo dal tempo dichiarato. Lo sprint da fermo fino a 200 km/h è coperto in 10,83 secondi, circa due in più rispetto al tempo dichiarato da Maserati. La questione 0-400 metri (il classico quarto di miglio) è risolta in 11,23 secondi. Non è affatto male. Tuttavia, la velocità massima dichiarata non è stata raggiunta poiché è obbiettivamente difficile su una strada aperta al traffico, per questioni di sicurezza e perché l'autostrada tedesca non corre in linea retta e spesso bisogna alzare il piede destro quando gira verso destra o sinistra, anche di poco. Però, la supercar del tridente ha raggiunto i 307 km/h reali, davvero tanta roba! Ma, avete notato? La MC20 sembra piuttosto silenziosa per una supercar del genere, secondo voi è un pregio o un difetto? Magari la rumorosità aerodinamica copriva quella del motore, ma è una questione che può essere risolta abbastanza rapidamente con una bell’impianto di scarico artigianale.

18/07/2022