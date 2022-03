Maserati e Bosch, l'unione fa la forza. Tutte le tecnologie Grecale

Bello da guardare, emozionante - non ne dubitiamo - da guidare. Soprattutto, Grecale sicuro ed efficiente nel proprio avanzare. Alta tecnologia sempre più sinonimo di lusso, e allora chi rivolgersi, se non al Gruppo leader di settore. Attorno al nuovo SUV del marchio del Tridente, la collaborazione tra Bosch e Maserati esprime i livelli più alti mai raggiunti. A tutto vantaggio della sicurezza, del comfort, dei propulsori. Una panoramica.

Tra gli ADAS più avanzati, una menzione la merita innanzitutto il dispositivo di assistenza alle manovre in retromarcia. In versione entry level, Maserati Grecale equipaggiata di Park Pilot system composto da centralina e 10 sensori a ultrasuoni, che in formato top di gamma lascia il posto al Multi Camera System (Surround View 2D): una centralina, 4 telecamere a corto raggio, 12 sensori a ultrasuoni (vedi anche infografica sopra), tutto quanto ovviamente fornito da Bosch.

Come è fatta la telecamera a corto raggio

AAALT! Il valore aggiunto di ambedue i sistemi ha un nome preciso ed è Mitigation emergency braking: nel caso in cui, in retromarcia, venga rilevato un ostacolo e il guidatore non reagisca in tempo, il sistema permette di limitare o evitare eventuali danni al veicolo attivando la frenata di emergenza automatica. Sbocciare un paraurti di Grecale sarebbe un peccato, no?

I sensori a ultrasuoni Bosch

A modo suo, contribuisce alla sicurezza del guidatore anche il nuovo quadro strumenti digitale Full TFT a colori da 12,3 pollici. Oltre alle sue proprietà di design moderno e di alta risoluzione grafica, il display presenta sempre le informazioni in base alla specifica situazione di guida e alle esigenze del conducente, che potrà accedere alle funzioni desiderate tramite un'interfaccia utente personalizzata, riducendo al minimo la distrazione visiva e mentale. È possibile scegliere, per esempio, tra le informazioni dettagliate sul viaggio in corso, la mappa di navigazione, i contatti telefonici o i dettagli della playlist in riproduzione. Tutto sempre a portata di sguardo.

Dalla tecnologia digitale all'elettronica di potenza. Di origine Bosch la centralina controllo motore (ECU) sia delle motorizzazioni 2 litri 4 cilindri in linea mild hybrid di Grecale GT e Modena, sia del 3 litri V6 biturbo di Grecale Trofeo. Alle versioni ibride ''soft'', il marchio tedesco fornisce - oltre all'ECU - anche la batteria a 48 Volt agli ioni di litio stessa e il DC/DC converter.

Maserati Grecale GT e Modena, la batteria agli ioni di litio a 48 Volt

ENERGY SAVER Come il pacchetto Bosch contribuisca a ridurre consumi ed emissioni del motore termico, è presto detto: il Boost Recuperation System (BRS) immagazzina una parte della forza generata in fase di frenata nella batteria a 48V, restituendola in seguito quando il guidatore accelera, col 48V DC/DC converter che trasforma la tensione elettrica da 48V a 12V, consentendo così di alimentare il resto dei dispositivi elettrici di bordo. Senza sprecare neanche un grammo di energia: anche questo è lusso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2022