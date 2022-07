Maserati Project24: quando il tridente vuole pungere anche in pista

EDIZIONE LIMITATA PER CORRERE IN PISTA Con la MC20 Maserati è rientrata a pieno diritto in quella nicchia super elitaria delle sportive pure, quelle da batticuore per gli appassionati. Ci aveva lasciato con la leggendaria MC12, ma adesso è rientrata dalla porta principale grazie alla nuova due posti, che è a listino anche in versione spider chiamata Cielo. Attenzione, ma la casa del Tridente ha deciso di sorprenderci e ha annunciato l’arrivo di una variante ancora più specialistica e track oriented basata proprio sulla MC20. Un modello che non sarà omologato per la strada, ma delizierà i suoi proprietari solo fra i cordoli dei circuiti di tutto il mondo. Per adesso si chiama Project24, ovvero un progetto indicato con un nome in codice, e sarà costruita in soli 62 esemplari. La speciale hypercar è il modello più vicino alla Maserati MC12 da corsa mai realizzato finora dal costruttore italiano. Per adesso dobbiamo accontentarci di tre immagini ufficiali per dare un primo sguardo al gioiello modenese, ma abbiamo fra le mani una ricca scheda tecnica che ci permette di approfondire la conoscenza con quest’auto. E allora, vediamola insieme.

Maserati Project24: saranno costruiti solo 62 esemplari della supercar italiana STILE AUDACE E LIBERO DA VINCOLI Sappiamo che i pannelli della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio combinata con elementi provenienti da fibre naturali. La parentela con la MC20 è evidente solo dalla forma della carrozzeria, ma con molti componenti creati su misura. Per esempio, la finestratura è esclusiva per la Project24 poiché è realizzata in Lexan per risparmiare peso. Liberi da vincoli di omologazione per la strada, i designer del Centro Stile Maserati si sono sbizzarriti nel creare forme audaci, con sottili LED sui paraurti, uno splitter in stile Formula Uno, grandi sfoghi d’aria sul cofano, minigonne super estese, specchietti da corsa e un massiccio alettone posteriore collegato a una pinna centrale. La parte posteriore ha anche luci a LED ispirate all'emblema del tridente, doppi tubi di scarico montati in alto e un diffusore da corsa. Secondo Maserati, il risultato “è un mix inedito di bellezza e spirito sportivo, per diventare un classico da collezione”. Inoltre, Maserati afferma che gli elementi aerodinamici anteriori e posteriori sono “multi-regolabili”, producendo alti livelli di downforce, pur senza entrare nel dettaglio. Infine, i cerchi in alluminio forgiato da 18 pollici monodado con speciali coperture aerodinamiche sono stati progettati specificamente per equipaggiare la Project24 e calzano pneumatici slick.

Maserati Project24: il V6 Nettuno arriva a 740 CV per un peso inferiore a 1.250 kgPIÙ CAVALLI MENO PESO, PERFETTA IN PISTA La Project24 condivide telaio monoscocca in fibra di carbonio la MC20 standard, ma beneficia di una serie di aggiornamenti per migliorare le sue doti in circuito. Il motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri a carter secco adesso eroga 740 CV, qualcosa come 110 CV in più rispetto alla versione omologata stradale. La maggiore potenza in combinazione con il peso, che è inferiore a 1.250 kg, si traduce in un rapporto peso/potenza di appena 1,69 kg/CV. Tutti i cavalli sono trasmessi all'asse posteriore tramite un cambio sequenziale a sei marce, con una frizione rinforzata e un differenziale meccanico a slittamento limitato che completano la configurazione motorsport della supercar modenese. La sospensione a doppio braccio oscillante è ottimizzata per la pista con ammortizzatori regolabili e barre antirollio. La Project24 monta anche dei freni ventilati Brembo CCMR con pinze racing e un sistema di raffreddamento dei freni su misura.

Maserati Project24: la MC20 è la base di partenza per costruire la variante ''track oriented''ACCESSORI SPECIALI DI SERIE O IN OPTIONAL Non c’è neppure un’immagine dell’abitacolo, ma ci aspettiamo che sia stato adattato alle specifiche speciali dell’auto, molto più spartane e in perfetto stile motorsport. E proprio come a bordo di un'auto da competizione, la Project24 ha un roll-bar omologato FIA, un estintore e uno speciale serbatoio del carburante da 120 litri. Sarà inoltre dotata di volante multifunzione in fibra di carbonio con display integrato, sedile da corsa per il guidatore con cintura a sei punti, paddle del cambio, pedaliera e piantone dello sterzo regolabili, aria condizionata, sistema di acquisizione dati, e interruttori per la regolazione dell'ABS e del controllo di trazione. Ma la lista comprende anche alcuni optional. Ovviamente, non aspettatevi il navigatore satellitare o Apple CarPlay, ma un sedile extra per il passeggero, un display per ''ottimizzazione delle prestazioni di guida'', un display per telecamera posteriore, una telecamera per auto, la registrazione della telemetria e il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Maserati non ha rivelato il prezzo della Project24, ma supponiamo che tutte le unità andranno esaurite in pochissimo tempo. Naturalmente, Maserati a pensato a una serie di privilegi per i proprietari della supercar come l’accesso a una serie di esperienze di guida e supporti specifici per la pista.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/07/2022