Maserati MC20 GT2: se il richiamo delle gare diventa così forte

MOTORSPORT NEL DNA DI MASERATI A pochi giorni dall'annuncio della supercar Project24 basata sulla MC20 stradale, Maserati lancia un’alta bomba pubblicando sui suoi canali web ufficiali un paio di foto di una una variante da corsa del suo modello a motore centrale, destinata a partecipare dal 2023 al Campionato Fanatec GT2 European Series. Si chiama MC20 GT2 ed è costruita, nuovamente, a partire dalla MC20 di serie, che si è rivelata un’ottima base di partenza per progettare modelli più esclusivi e ad alte prestazioni. Nello specifico, la MC20 GT2 è un’auto dedicata esclusivamente alle gare in circuito e lo si nota immediatamente, a partire dagli esterni, dove gran parte della carrozzeria è stata ridisegnata, concentrandosi sull'aerodinamica e sul raffreddamento della meccanica.

Nuova Maserati MC20 GT2: dalla versione stradale a quella omologata FIA per la pista LE MODIFICHE PER CORRERE IN PISTA Nella zona anteriore ci sono un grosso splitter in fibra di carbonio, un cofano con ampi sfoghi d’aria e grandi feritoie sui parafanghi. Il profilo è caratterizzato dai cerchi in alluminio da 18 pollici con singolo dado centrale che montano pneumatici slick. Poi troviamo specchietti in stile racing, con il vezzo della bandiera italiana sul guscio e prese d’aria super maggiorate sui parafanghi posteriori, che a loro volta sono molto più larghi. Sul tetto è montata una generosa presa d’aria per far respirare il motore, infine ci sono un grande alettone multi-regolabile, un posteriore completamente in fibra di carbonio con doppi tubi di scarico e un estrattore significativamente più grande rispetto alla MC20 standard. I finestrini sono realizzati in Lexan per motivi di risparmio di peso.

Nuova Maserati MC20 GT2: la versione standard è un'ottima base di partenzaDENTRO SI RESPIRA ARIA DI COMPETIZIONI All'interno è stato aggiunto un roll-bar omologato FIA per una maggiore sicurezza, mentre pedaliera e piantone dello sterzo sono regolabili, con il sedile avvolgente che invece è fisso e dotato di cinture a sei punti. Ci sono anche un volante multifunzione in fibra di carbonio, l’aria condizionata, l’ABS regolabile e il controllo di trazione, oltre a un sistema di acquisizione dati. La MC20 GT2 ha anche una piccola lista di optional che comprende tra gli altri una telecamera posteriore, una telecamera interna all'auto per registrare i giri di pista, un display per l'ottimizzazione delle prestazioni di guida e il monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Nuova Maserati MC20 GT2: la Project24 è un'altra versione derivata dal modello standardPER ORA NIENTE DATI SUL V6 NETTUNO Il motore Nettuno biturbo V6 a carter secco da 3,0 litri eroga 630 CV sulla MC20 di serie, ma Maserati non si è sbilanciata sui dati per la variante GT2 perché i prototipi sono ancora in fase di sviluppo. Invece, sappiamo che la potenza viene trasmessa all'asse posteriore attraverso un cambio sequenziale a sei rapporti con frizione maggiorata e differenziale autobloccante meccanico a slittamento limitato. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio del modello originale rimane inalterato. Le sospensioni sfruttano uno schema a doppio braccio oscillante con ammortizzatori regolabili e barre antirollio. I freni sono stati aggiornati con pinze più performanti e dischi ventilati di maggiore diametro con sistema di raffreddamento più efficace. La Maserati MC20 GT2 segna il ritorno del marchio del Tridente negli sport motoristici a ruote coperte e nelle gare GT dopo l'era MC12 (2004-2010) nei Campionati FIA GT. Fermo restando che la casa italiana ha già annunciato una sua futura partecipazione nel campionato di Formula E.

Pubblicato da Redazione, 27/07/2022