Nuova Alfa Romeo Giulia: i rendering (non ufficiali). Top o flop?

L'artista digitale Sugar Chow, meglio noto come Sugar Design, propone alcuni rendering di una ipotetica nuova Alfa Romeo Giulia, che evolvono in chiave berlina i concetti stilistici proposti dal Centro Stile Alfa Romeo con la Tonale (qui la prova su strada). Il risultato? Guardate la ricca fotogallery, che poi ne riparliamo.

A CHE COSA SI ISPIRA Di Sugar Chow ho grande stima e ricordo di averlo definito ''un pozzo di idee meravigliose'': la sua Mazda MX-5 Shooting Brake e la proposta per una Honda Civic Type-R Tourer erano geniali e realizzate a meraviglia. Sulla Giulia, però, concedetemi, credo abbia toppato. Un'Alfa è ''sexy, semplice, elegante, potente, rétro'', scrive nel suo post su Instagram. E per proporre un rinnovamento della berlina sportiva del Biscione si ispira a Tonale e al passato, con riferimenti alla 156 - dice lui - nei fanali e nelle maniglie posteriori. Ma soprattutto alla Giulia Sprint GT degli anni Sessanta, come dimostrano le foto. Peccato che...

La nuova Alfa Romeo Giulia di Sugar Design accanto alla Giulia Sprint GT degli anni 60

LINEA SNATURATA Peccato che, come lo stesso Chow sottolinea, la nuova Giulia da lui proposta ''ha proporzioni da berlina tradizionale, ma un design del bagagliaio fastback''. Ecco, proprio lì sta il problema: frontale alto e coda spiovente. Ne deriva un'aria elegante e solenne, senza dubbio, ma lontana dal dinamismo che la Giulia attuale esprime anche da ferma, attraverso la sua forma a cuneo. La Giulia dev'essere sportiva, non solenne. La proposta di Sugar Design mi fa venire in mente addirittura la Lancia Thesis: tutta diversa, certo, ma caratterizzata anche lei dall'andamento discendente della linea di cintura.

Nuova Alfa Romeo Giulia by Sugar Design e Giulia Sprint GT: frontali a confronto

MA NON FINISCE QUI La descrizione di Chow prosegue sottolineando che il suo concept ''è più grande dell'attuale Giulia come dimensioni. Ma non preoccupatevi, alfisti, ho preparato per voi la Giulia Sprint, una coupé compatta come la BMW Serie 2''. Speriamo che con quest'ultima sappia cogliere nel segno. Lo spirito della Giulia è ben diverso da quello di Tonale, dopotutto!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2022