Sugar Chow firma il concept per la Type R che mancava

Sugar Chow di Sugar Design abbiamo imparato a conoscerlo per le sue idee originali e per i magistrali rendering, che non di rado concettualizzano modelli d'auto assolutamente geniali: tali da chiedersi come abbiano fatto le rispettive case automobilistiche a non pensarci. È accaduto con la Mazda MX-5 Shooting Brake e ora tocca alla Honda Civic Type R Tourer, che grazie alla carrozzeria station wagon è decisamente l'auto che mancava (e purtroppo forse mancherà sempre).

PERCHÉ AVREBBE SENSO Due modelli su cui riflettere per capire che l'idea di Sugar Design non è giusta, bensì giustissima: sono in tanti ad aver rinunciato all'Alfa Romeo Giulia perché mancava di spazio a bordo, quella praticità che le avrebbe portato la carrozzeria station wagon e che invece i fan del biscione hanno dovuto cercare per forze nel SUV Stelvio. D'altra parte basta notare quante Audi RS6 Avant si vedano sulle nostre strade per capire che la SW ad alte prestazioni è un modello che intriga. Ebbene, se l'Audi gioca in una fascia di mercato altissima, la Civic Type R potrebbe agevolmente diventare il modello più pistaiolo sulla piazza, a prezzi più accessibili.

Honda Civic Type R Tourer dall'alto - rendering di Sugar Design

UN CLUB ESCLUSIVO La Honda Civic Type R Tourer non avrebbe molte rivali. Si scontrerebbe con la Cupra Leon Sportstourer, la Mini Clubman JCW e - all'estero - con la Volkswagen Golf R Variant. Ma il fatto che in Italia di wagon cavallate se ne vedano poche non è indicativo, vista la locale stortura del superbollo che ammazza qualunque cosa abbia più di 250 CV. Guardate la ricca fotogallery... la Civic Type R station wagon convince sotto tutti i punti di vista e addirittura migliora, per certi versi, la Type R a cinque porte. È più proporzionata e più elegante, con quell'alettone che c'è, ma non spicca quanto sulla coupé. E un'eventuale versione che ne fosse priva sarebbe ancora più raffinata e facile da sdoganare come auto da famiglia.

Honda Civic Type R Tourer: lato sinistro dall'alto - rendering di Sugar Design

STA TUTTO NEL TETTO Rispetto alla Civic Type R in produzione, la Tourer presenta le maggiori differenze nel tetto, che chiaramente ha una forma diversa e richiede finestrini posteriori più ampi, oltre a un portellone dedicato. Il frontale con l'aggressivo paraurti e i parafanghi allargati è ripreso pari pari, così come la maggior parte delle fiancate. Pure il passo sembra invariato, e con esso la parte bassa del posteriore, con fascione, luci e triplo scarico al centro del paraurti. Se esistesse davvero, non ci dormirei la notte per averla.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2022