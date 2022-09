Come funziona Honda Civic e:HEV? In video, la guido e la spiego

Per un'introduzione più ''canonica'' al prodotto, vi rimando all'anteprima video di Alessandro. Qui si scende in campo e, soprattutto, qui si scende nei particolari. L'ingegnere giapponese che me l'ha spiegata, al termine di un'ora e un quarto di presentazione fatta di infografiche, disegni, animazioni e tanta, tanta buona volontà, mi guarda e sembra mormorare tra sé e sé: questo italiano ci ha capito poco o niente. Io non mi scoraggio, riordino gli appunti e mi ritiro in stanza a formulare il mio, di saggi tecnici. Perché trasmettere al mio pubblico il funzionamento di Honda Civic e:HEV, è mica facile. Quello di Honda Civic e:HEV non è un full hybrid come un altro. Bene, io ci provo uguale. E in fondo, sto proprio sereno: perché più che da spiegare, nuova Civic - come sempre - è un'auto da guidare e stop, fa tutto lei, puoi anche disinteressarti di quel che succede sotto il cofano. Glielo date un occhio, al video?

Nuova Honda Civic e:HEV, ibrida a modo suo

SELF HYBRID CAR In estrema sintesi: Civic e:HEV, cioè l'unica motorizzazione al momento prevista per il lancio in Europa (ma in seguito arriverà pure nuova Civic Type R), interpreta la filosofia full hybrid associando il 2 litri benzina a ciclo Atkinson a iniezione diretta da 142 cv e 186 Nm (e non il 1.5 di Jazz Hybrid e di HR-V) non a uno solo, bensì a due motori elettrici, un motogeneratore e un propulsore di spinta dalla potenza di 184 cv e la coppia di 315 Nm. La potenza di sistema è quella del motore elettrico primario: 184 cv (in video, capirai il perché). La trasmissione? Non c'è. Tecnica a parte, l'undicesima generazione della storica berlina/hatchback dell'Estremo Oriente - in arrivo a ottobre - è anche nuovo design esterno e interno. Clicca Play sulla foto di cover e scopri tutto quello che c'è da sapere, prezzi (ahi...) inclusi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/09/2022