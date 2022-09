Nuova Honda Civic Type R 2023 il depliant sfugge online e rivela che...

Ufficialmente Honda non ha ancora comunicato nulla: alla premiére della nuova Civic Type R 2023 non aveva rivelato i dati di potenza e coppia del motore, che ora sarebbero venuti allo scoperto grazie a una brochure pubblicata su un forum di appassionati. Se i dati saranno confermati, proprio come aveva promesso la Casa giapponese, ci sarà un passo in avanti rispetto ai 320 CV e 400 Nm della Civic Type R attuale (qui la prova in pista). In particolare, la potenza crescerà a ben 330 CV e la coppia a 420 Nm, a fronte di un peso che però potrebbe far storcere il naso: sulla bilancia la nuova CTR farebbe segnare 1.430 kg, ossia 25 kg in più del modello uscente, ma il dato potrebbe essere ricavato secondo normative differenti rispetto a quelle europee e quindi non essere affatto significativo.

Nuova Honda Civic Type R: il posto guida

ALTRI RITOCCHI Altre modifiche riguarderennero il passo, allungato di 3,6 cm a vantaggio della stabilità sul veloce, e un rapporto di trasmissione finale che si allunga da 4.111 a 3.842: questo, combinato con un nuovo rapporto della sesta marcia anch'esso allungato di pochissimo - da 0,735 del modello uscente a 0,734 - dovrebbe consentire una maggiore velocità massima (che nella precedente versione era di 272 km/h). Già la vecchia Civic Type R era una delle auto a trazione anteriore più efficaci in pista, tanto da conquistare al lancio i record sul giro al Nurburgring (dove poi è stata superata dalla Renault Megane R.S. Trophy-R), a Suzuka e su molte altre piste. Non c'è da dubitare che la nuova versione saprà alzare ulteriormente l'asticella.

Fonte: CivicXI

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2022