E se la prossima Civic Type R fosse ibrida? Honda non lo esclude...

SPORTIVA SENZA COMPROMESSI La nuova Honda Civic Type R rimane fedele al suo quattro cilindri turbo-benzina ed è una delle hot-hatch più eccitanti che siano rimaste sul mercato. Però, più di una voce fa pensare che l'attuale generazione potrebbe essere equipaggiata con un propulsore ibrido plug-in in futuro. La Type R è dotata di una versione aggiornata del motore benzina quattro cilindri da 2,0 litri turbo, che sembra aver raggiunto quota 330 CV di potenza e 420 Nm di coppia, del modello precedente senza alcun tipo di assistenza elettrica. Tuttavia, Ko Yamamoto, consulente tecnico per Honda Europe, ha rilasciato un’intervista ai media anglosassoni affermando che tutto è possibile per la sportiva di casa, aggiungendo che non escluderebbe l'elettrificazione.

Honda Civic Type R: futuro con motore ibrido alla spina? Non è da escludereHONDA APRE LA STRADA ALL’IBRIDO? Nello specifico, Yamamoto ha dichiarato: “Non possiamo realizzare un powertrain puramente elettrico su questa piattaforma, ma immagino che possa supportare un sistema plug-in hybrid”. In effetti, l'architettura che sta alla base dell'undicesima generazione della Honda Civic ha dimostrato di poter gestire l’elettrificazione, con il modello compatto disponibile esclusivamente come ibrido nel mercato europeo. La piattaforma della Civic è anche compatibile con la trazione integrale, come dimostrato dalla CR-V. Tuttavia, la Type R rimarrà fedele alla trazione anteriore per favorire la riduzione della massa. Yamamoto è stato chiaro al riguardo: “Penso che la trazione integrale non sia all'altezza del principio della Type R. Non è nemmeno necessariamente più veloce, ma è più pesante”.

Honda Civic Type R: con il motore PHEV più potenza ma anche più pesoL’ELETTRICITÀ MIGLIORA LE PRESTAZIONI In ogni caso, un sistema ibrido plug-in potrebbe aumentarne notevolmente la potenza, ma anche aggiungere chili di troppo. Tuttavia, l'elettrificazione potrebbe davvero migliorare le prestazioni e la dinamica di guida, come suggerito da Yamamoto: “Ci sono alcune caratteristiche che sono importanti per una Type R: le reazioni dinamiche, la connessione tra pilota e macchina. Tutto ciò come può essere raggiunto? Questo è molto importante e sono abbastanza sicuro che si possa ottenere con una sorta di elettrificazione”. Leggendo tra le righe, Honda potrebbe lavorare su una Civic Type R PHEV con più potenza e coppia rispetto all'attuale modello a benzina. La variante elettrificata potrebbe essere introdotta nel giro di pochi anni, sostituendo l'ultimo modello esclusivamente a benzina di Honda. Ricordiamo che il costruttore giapponese ha già elettrificato l'intera gamma in Europa e ha in agenda l’ingresso di numerosi nuovi modelli ibridi o elettrici a livello globale a partire dal prossimo anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/07/2022