Quando non basta la Red Bull F1, Max scatena la nuova Civic Type R

Ogni scusa è buona per divertirsi con la nuova sportiva giapponese e il campione olandese ce lo mostra in questo simpatico video

LA CIVIC TYPE R VA AL MAX Fresco vincitore del Gran Premio di Monza, dominatore del Campionato Mondiale di Formula Uno 2022, ma anche ragazzo (con un certo talento…) che si diverte guidando la nuova Honda Civic Type R. Vero, si tratta della clip per uno spot pubblicitario, ma vedere il giovane campione olandese tirare il collo alla hot-hatch Honda regala sempre sorrisi e adrenalina. In questo caso ci troviamo in Ungheria vicino a Budapest, sul circuito dell’Euroring, un mix di curve e allunghi davvero tecnico, che si distende per 2,7 km. Il pilota della Red Bull Racing, guarda caso, si era appena aggiudicato anche la tappa del Hungaroring e l’occasione di mettersi al volante della berlinetta super sportiva è stata un momento per staccare dallo stress del mondiale e mettere alla prova la nuova arrivata di casa Honda. Gustiamoci insieme il video, che vi strapperà sicuramente qualche sorriso, svelando un carattere inaspettato del giovane olandese.

VEDI ANCHE

DALLA MONOPOSTO ALLA HOT-HATCH IN UN ATTIMO Visto? Il campione del mondo tira al massimo la sportiva giapponese sotto gli occhi preoccupati del malcapitato ingegnere. Staccate, allunghi e pennellate di traiettorie prese al millimetro sono il contorno ai giri di pista dove il tempo sembra fermarsi e anche Max ne perde la cognizione. Tanto è vero che il motivo della convocazione all’Euroring – un incontro con il team principal Christian Horner, che presta la sua voce per un cameo – viene del tutto perso di vista. Solo un conto alla rovescia riporta il pilota alla realtà quando scocca l’ultimo secondo, ma il “ragazzaccio” non è appagato e anziché entrare ai box, si tiene la macchina per un paio di traversi sullo sterrato.

Max Verstappen spinge al massimo la nuova Honda Civic Type R

PARTNERSHIP VINCENTE Insomma, sembra che il connubio Honda/Red Bull Racing per dominare il mondiale F1 2022 sia perfetto anche per far divertire Max Verstappen al volante della nuova Type R. Che, ricordiamo, è la più piccante delle berlinette costruite fino a oggi da Honda, con il suo quattro cilindri turbo-benzina che ufficialmente eroga 320 CV e 400 Nm, ma che potrebbero essere di più, stando a voci che iniziano a girare fra gli appassionati. Comunque, una bella riserva di cavalli e Nm, capaci di far divertire il dominatore del campionato mondiale di Formula Uno e hanno permesso alla macchina di spuntare il record sul giro per auto di serie con trazione anteriore sul circuito giapponese di Suzuka durante i test dinamici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/09/2022