Che spettacolo la Mazda MX-5 Shooting Brake! Peccato che...

Il concept per una Mazda MX-5 Shooting Brake nei rendering di Sugar Design: quasi una Ferrari in miniatura

Perde il tetto apribile, ma guadagna forme che ne farebbero una sportiva che ruba gli sguardi e ad alto tasso di praticità. Oltre che a trazione posteriore e non troppo costosa, ca va sans dire. Prima che cominciate a compilare il bonifico alla concessionaria, però, dovete sapere che il concept per una nuova e rivoluzionaria Mazda MX-5 Shooting Brake esiste solo come rendering non ufficiale, creato dall'immaginazione di tale Sugar Chow, alias Sugar Design. Qui sotto il link alla sua pagina su Instagram.

NON PERDE LA TESTA, ANZI! Roadster da sempre, con tettuccio morbido oppure in versione coupé-cabriolet RF (qui la prova), la Mazda MX-5 è il simbolo della guida con il vento tra i capelli, ma la versione immaginata dall'artista digitale indipendente è una proposta che apre gli occhi. Il design convince per proporzioni e armonia delle forme, richiamando in certa misura la Ferrari FF di qualche anno fa (evolutasi poi nella GTC4Lusso, qui l'articolo).

Mazda MX-5 Shooting Brake by Sugar Design, vista 3/4 anteriore

EQUILIBRIO CAPOVOLTO Il modello conserva buona parte dei pannelli della carrozzeria della roadster, con il frontale e le portiere sostanzialmente invariate, per cambiare radicalmente nella coda e guadagnare un comodo portellon..cino che dà accesso a un ampliato bagagliaio: ulteriormente ottimizzato per l'assenza dei meccanismi di apertura del tetto e relativo alloggiamento. Certo, se la MX-5 originale cattura gli sguardi più col lungo cofano anteriore, ora è il posteriore a diventare protagonista, con un andamento leggermente spiovente e fianchi muscolosi che trasmettono al contempo forza ed eleganza.

Mazda MX-5 Shooting Brake by Sugar Design, vista 3/4 posteriore

LICENZE POETICHE Al designer perdoniamo che i doppi scarichi gemelli, che fanno apparire la Shooting Brake ancora più grintosa ed esotica, siano stati lasciati in nero: è vero che non ci sono cromature in alcuna parte del disegno, ma sono un dettaglio che valorizza il fascione e che meriterebbe di essere meglio evidenziato. Originale e molto riuscita la scalfatura sopra i gruppi ottici posteriori, che dà freschezza al modello e si armonizza bene con i canoni del design ufficiale Mazda. Poche, per non dire nulle, le possibilità di veder realizzata ufficialmente la proposta di Sugar Design, visto che il futuro della MX-5 appare già alquanto incerto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2022