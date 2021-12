Nuova Mazda MX-5: la spider si aggiorna per essere più bella e divertente

NOVITÀ SOTTO PELLE PER LA SPIDER MAZDA La Mazda MX-5 è una di quelle auto che sono diventate un’icona, capace di attraversare epoche differenti, motorizzando milioni di appassionati della due posti a cielo aperto. Oggi, per la prima volta, vediamo la nuova MX-5 2022, che solo all’apparenza è molto simile al modello ancora in listino, ma sulla quale sono stati introdotti numerosi aggiornamenti, che promettono di renderla ancora una volta migliore di prima. La novità più importante che troviamo a bordo della “spiderina” giapponese è l'introduzione della tecnologia Kinematic Posture Control (KPC). Questo sistema influisce sulla dinamica dell’auto in tempo reale quando si affrontano le curve misurando la differenza di velocità tra le ruote posteriori sinistra e destra e, a sua volta, agendo in maniera lineare per equilibrare la velocità tra una e l’altra ruota generando maggiore stabilità. Mazda aggiunge che il Kinematic Posture Control crea una forza “antirollio” che spinge il corpo dell'auto verso il basso durante l’intervento sui freni. Inoltre, viene applicata anche una piccola forza frenante alla ruota posteriore interna in curva in condizioni di forza G elevata.

Mazda MX-5 2022: le sospensioni con Kinematic Posture Control migliorano la guida ASSETTO NEUTRO E GUIDA PIÙ EFFICACE IN CURVA Le informazioni tecniche aggiungono che il sistema “assicura un assetto in curva più neutro e stabile anche ad alta velocità”. Attualmente, sul mercato italiano, la Mazda MX-5 con capote in tela o tetto rigido retraibile (RF) è venduta con il motore 1,5 litri da 132 CV o con il più performante 2,0 litri da 184 CV. La notizia è che su altre piazze, l'unità entry-level potrebbe uscire di scena, lasciando il quattro cilindri duemila aspirato come unico propulsore disponibile. Vedremo se anche in Italia succederà la stessa cosa, per adesso non ci sono notizie in tal senso. Per il m.y. 2022 Mazda ha anche confermato l’arrivo di un nuovo colore denominato Platinum Quartz Metallic insieme a un inedito pacchetto di rivestimenti in pelle Nappa Terracotta. Il listino della gamma MX-5 2022 non è ancora stato pubblicato, ma ve lo comunicheremo non appena disponibile. Restate connessi!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/12/2021