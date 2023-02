Con Spoticar l'usato è garantito al 100%. Parola di Stellantis

Spoticar è la rete di concessionari per la vendita di vetture usate certificate e garantite, portabandiera del Gruppo Stellantis. La formula è semplice, poiché raccoglie in un’unica soluzione la semplicità dell’acquisto online alla praticità dell’assistenza fisica. In sostanza, con Spoticar, potete scegliere, ordinare e finalizzare l’acquisto comodamente da casa, pur mantenendo un contatto reale con gli operatori per la gestione dell’auto. Tuttavia, è possibile semplicemente vendere la propria auto, che dopo una prima scheda di valutazione compilata dal proprietario stesso, sarà presa in carico dagli esperti di Spoticar per essere esaminata in ogni dettaglio per accedere al programma di vendita usato garantito. Uno dei punti di forza è la semplicità di tutta l’operazione. Il sito Spoticar.it aiuta nella ricerca del modello preferito, presentando l'offerta dei concessionari in Italia, potendo contare su un database di quasi 12.000 veicoli usati di tutti i marchi. Le auto sono selezionate, controllate e garantite, nel rispetto di tutti i protocolli qualitativi e godono di una garanzia fino a 48 mesi con chilometraggio illimitato, in tutta Italia.

Usato garantito Spoticar: Giuseppe di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis

UNA SERIE COMPLETA DI SERVIZI AL CLIENTE Ma non è tutto, poiché, oltre alla garanzia fino a quattro anni il servizio offerto da Spoticar prevede altri vantaggi, tra cui test drive prima dell'acquisto, formula Soddisfatto o Rimborsato, consegna a domicilio, assistenza h24 e 7/7 in Italia ed Europa, auto sostitutiva, consulenza specializzata, possibilità di finanziare l’acquisto delle auto usate e permutare il veicolo di proprietà. E i dealer Spoticar possono contare su un grande ricambio di modelli grazie alla rete capillare in Italia e in Europa, che include 2.200 showroom in undici Paesi, ma nel 2023 questa rete si espanderà anche oltreoceano, sbarcando negli Stati Uniti e in America Latina. Un progetto ambizioso, che mette il cliente al centro della compravendita, tanto che per i tre marchi premium Alfa Romeo, Lancia e DS, il Direttore Pre Owned Stellantis, Giuseppe di Mauro, durante la conferenza stampa ha parlato di una vera e propria experience ispirata all’esclusività nell’acquisto.

Usato garantito Spoticar: quasi 12.000 veicoli in vendita online sul sito web MODELLI PER TUTTI I GUSTI E LE TASCHE La selezione dei modelli è particolarmente ampia e si va dalle city car alle station wagon, dalle berline, alle sportive fino ai SUV e ai veicoli commerciali, con tutti i tipi di motorizzazione: convenzionale, ibrida, elettrica, metano e GPL. E a proposito di motorizzazioni di ultima generazione, nel 2022 circa il 30% delle vendite è andato appannaggio di veicoli elettrificati, un valore destinato a crescere nei prossimi anni. La rete di dealer Spoticar è raggiungibile in un clic ed è semplicissimo trovare il rivenditore più vicino, scegliere il modello e completare l’acquisto. L’esperienza “Phigityal” (ovvero Phisical+Digital) è la chiave di lettura per l’acquisto sicuro di un’auto di seconda mano. Un processo “ibrido”, con una filosofia di attenzione al cliente molto rigorosa e sottolienata dalla nuova campagna pubblicitaria ''L'auto del futuro è già da Spoticar'', che secondo gli obiettivi contribuirà a incrementare del 49% le vendite complessive nel 2023 rispetto al 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/02/2023