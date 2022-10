Auto usate: l'undicesimo comandamento per evitare fregature

Le auto in pronta consegna scarseggiano, per averle nuove ci vogliono mesi e molti si rivolgono all'usato. Ma come capire se l'esemplare che ci piace è o meno un buon acquisto? Qui trovate i nostri consigli su come valutare le auto di seconda mano, ma un esperto ha condiviso sulla piattaforma online Reddit la sua regola aurea, che vi risparmierà un mucchio di fregature: una sorta di undicesimo comandamento. Incredibilmente il video, pur apprezzatissimo dal pubblico, è stato rimosso. Noi l'abbiamo ritrovato su YouTube e ve lo mostriamo prima che lo cancellino di nuovo: un complotto, certamente!

UN DETTAGLIO DA NON TRASCURARE Davanti a una Subaru BRZ blu, l'uomo - che sostiene di essere un venditore di auto usate di lunga data - fa notare che la fessura tra la portiera e il pannello del fianchetto anteriore è insolitamente stretta: può essere un segno che l'avantreno è stato spinto all'indietro dopo una collisione. Mentre una buona carrozzeria può riparare molti danni importanti, questa è un'area che spesso viene trascurata. Se guardate il video fino in fondo diventa abbastanza ovvio che l'ex-venditore aveva ragione nella sua valutazione, dimostrando tutto il valore dei suoi molti anni di esperienza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2022