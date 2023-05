Nuove BMW Serie 5 e i5 al debutto: tutto quello che c'è da sapere!

Nuova BMW Serie 5 è finalmente tra noi! La nuova generazione della 3 volumi di Monaco di Baviera sarà disponibile in versione completamente elettrica e, a seconda dei mercati, anche con motori ibridi plug-in e con propulsori benzina/Diesel mild-hybrid 48 V di ultima generazione (qui le nostre anticipazioni). Il lancio sul mercato della nuova berlina dell'Elica è fissato per il prossimo ottobre.

NIENTE MAXI DOPPIO RENE

Rispetto al modello precedente, la nuova Serie 5 2023 è cresciuta in lunghezza di 97 millimetri (5,06 metri), in larghezza di 32 millimetri (1,9 metri) e in altezza di 36 millimetri (1,51 metri). Il passo è stato allungato di 20 millimetri e portato a poco meno di 3 metri (2,995 per la precisione). Il frontale presenta una declinazione più contemporanea della celebre griglia a doppio rene BMW. Gli elementi a LED disposti quasi verticalmente fungono da indicatori di direzione e da luci diurne (qui nuova BMW Serie 7). La griglia, che sporge in avanti, è caratterizzata da un'ampia cornice e dall'illuminazione di contorno opzionale BMW Iconic Glow. Le proporzioni allungate sfociano in un posteriore altrettanto tonico, con i gruppi ottici posteriori piatti a forma di ''L''. Come da tradizione, il carattere sportivo della nuova BMW Serie 5 può essere ulteriormente enfatizzato con il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport Pro, disponibili come optional.

BMW i5 e BMW Serie 5 2023

INTERNI VEGANI

Gli interni di nuova BMW Serie 5 si presentano con un numero di pulsanti e comandi notevolmente ridotto rispetto al modello precedente. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla costante digitalizzazione delle funzioni. Il BMW Curved Display reinterpreta l'idea di orientamento verso il guidatore tipica del marchio, con schermi da 12,3 pollici e 14,9 pollici. Anche il volante è stato ridisegnato con una sezione inferiore appiattita, con feedback aptico sui pannelli di controllo e sulla leva del cambio. BMW Serie 5 2023 è il primo modello del marchio a presentare di serie interni completamente vegani. Le superfici dei sedili nella versione Veganza con proprietà simili alla pelle sono disponibili anche come optional con una perforazione decorativa. Come se non bastasse, il BMW Operating System 8.5 offre una gamma più ampia di contenuti digitali per l'intrattenimento. Lo streaming video è possibile sul Control Display, così come una forma innovativa di gioco. I passeggeri possono infatti giocare ai cosiddetti casual games mentre il veicolo è fermo.

Nuova BMW i5 2023: interni

ELETTRICA DA 600 CV

Come noto, BMW i5 è la declinazione completamente elettrica della Serie 5 termica. L’auto sarà disponibile in due varianti: i5 M60 xDrive e i5 eDrive40. La i5 M60 xDrive da 601 CV dispone della trazione integrale e di prestazioni in linea con la tradizione M. La coppia generata dal sistema (composto da due motori elettrici) raggiunge 820 Nm quando si attiva l'M Sport Boost o la funzione M Launch Control. Ciò consente alla BMW i5 M60 di passare da zero a 100 km/h in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettricamente a 230 km/h. La meno potente BMW i5 eDrive40 monta un motore elettrico posteriore che sviluppa 340 CV e una coppia massima di 430 Nm. L’auto accelera da zero a 100 km/h in 6,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 193 km/h. La batteria al litio per entrambi i modelli è da 81,2 kWh. L’autonomia stimata della i5 M60 è compresa fra i 455 e i 516 chilometri, che salgono a 477-582 chilometri sulla i5 eDrive40. La batteria ad alta tensione può essere caricata in corrente continua con una potenza fino a 205 kW. Così facendo, il livello di carica della batteria di i5 può essere portato dal 10 all'80% in circa 30 minuti.

BMW i5 2023: il posteriore

DIESEL E BENZINA MILD-HYBRID

I motori a benzina e Diesel di nuova Serie 5 sono dotati di tecnologia mild hybrid a 48 V e sono abbinati di serie al cambio Steptronic Sport a 8 rapporti. In Europa, il lancio sul mercato vedrà i modelli BMW 520i a quattro cilindri da 208 CV, la 520d e la 520d xDrive. Nella primavera del 2024 la gamma di modelli sarà completata da due varianti plug-in hybrid di ultima generazione. Sempre a partire dal 2024 entrerà in gamma anche il Diesel sei cilindri in linea.

BMW Serie 5 2023: vista laterale

ADAS E PREZZI

Il fiore all'occhiello in fatto di sistemi di assistenza alla guida è il Driving Assistant Professional, che comprende: l'assistenza allo sterzo, il controllo della corsia e il Distance Control con funzione Stop & Go. Per la prima volta, nuova BMW Serie 5 offre anche l'Active Lane Change Assistant con attivazione oculare. Questa funzione consente di raggiungere un nuovo livello di interazione tra il guidatore e il veicolo. L'auto suggerisce un cambio di corsia e questo può essere effettuato per la prima volta guardando nello specchietto retrovisore esterno per confermare il cambio di corsia. L'assistente attivo al cambio di corsia si occupa automaticamente dei movimenti di sterzo necessari, se la situazione del traffico lo consente. Serie 5 2023 è equipaggiata di serie con l'assistente al parcheggio con sistema di assistenza alla retromarcia. I prezzi partono dai 66.800 euro della 520i sDrive e raggiungono i 100.000 euro della i5 M60 (la i5 eDrive 40 parte invece da 74.400 euro).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/05/2023