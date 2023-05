Adrenalina a mille con la BMW i7 M70 e Uma Thurman star del film "The Calm" (video)

Conosciamo BMW come produttore di auto e moto, ma l’interesse della casa tedesca spazia in altri settori, come logico. Pensate, uno di questo è anche il cinema. Pochi sapranno che a Monaco hanno già prodotto dei cortometraggi, a partire dal 2001 e l’ultimo è stato pubblicato sette anni fa. Oggi, ne arriva uno fresco di produzione, intitolato The Calm e presentato in anteprima al 76° Festival di Cannes. Il film, breve ma ricco di azione, si unisce anche a The Hire uscito proprio nel 2001.

BMW i7 M70: la berlina elettrica nel film The CalmLE PROTAGONISTE DELLO SHOW La star dello spettacolo non poteva che essere una delle ultime nate in casa BMW, ovvero la i7 M70, berlina elettrica di lusso a griffata M. Questa super BEV è la berlina elettrica più veloce della Casa tedesca e la si vede partecipare all’azione in scene super adrenaliniche mentre viene inseguita da due motociclette, sfruttando tutto il potenziale del suo propulsore a elettroni, capace di 660 cavalli. BMW ha ingaggiato attori famosi nel cortometraggio di sette minuti, tra cui la bravissima Pom Klementieff (Guardiani della Galassia) e la star di Hollywood Uma Thurman (Kill Bill). Il ruolo del regista è stato affidato a Sam Hargrave (Marvel Cinematic Universe), mentre Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) è accreditato come produttore esecutivo. E allora, mettetevi comodi e gustatevi questo action movie.

MUSICHE DA PREMIO OSCAR Anche Hans Zimmer, che ha composto le colonne sonore di Interstellar, Il re leone e Inception, fa parte del team. Ricorderete che ha lavorato con la BMW per produrre i suoni fantascientifici dei modelli elettrici, come la iX. Nel cortometraggio, le due attrici interpretano il ruolo di agenti segreti, che sono stati convocati per un incontro in un lussuoso albergo di Cannes. La Klementieff ha avuto maggiore spazio sullo schermo, con un combattimento contro uomini misteriosi in una sequenza a bordo della i7M70 (che procede in autonomia grazie al suo evoluto sistema di assistenza alla guida) ad alto tasso emozionale e che ha coinvolto anche delle motociclette elettriche.

BMW i7 M70: la star di Hollywood Uma Thurman in una scena del filmIN ARRIVO ALTRI PROGETTI? “Siamo entusiasti che tutti i fan del cinema possano sperimentare The Calm”, ha dichiarato Stefan Ponikva, Vice President of Brand Communication and Brand Experience, BMW. “Quando abbiamo iniziato con questo progetto, sapevamo che dovevamo costruire un nuovo capitolo di una serie ricca di storia e standard elevati. Siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione con una nuova avvincente aggiunta, e sono convinto che questo ritorno darà molte soddisfazioni sia ai fan nuovi che a quelli esistenti!” Con l’idea di BMW di realizzare più film per “stagione”, forse vedremo la Klementieff e la Thurman tornare nelle puntate future, magari alla guida di qualche inedito modello o concept di BMW come la Touring Coupé, appena presentata al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Non resta che attendere novità dalla casa di produzione… “BMW Entertainment”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/05/2023