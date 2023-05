BMW i5, appuntamento al 24 maggio. Primo sguardo agli interni. Video

È in assoluto una delle novità più attese del 2023, specie dopo che la concorrente storica, Mercedes Classe E, ha già mostrato le sue credenziali. World premiere di nuova BMW Serie 5 a calendario il 24 maggio: lo si apprende da un post Instagram sul profilo dell'Elica. BMW Serie 5 e, soprattutto, nuova BMW i5. Ovvero l'edizione la cui propulsione full electric è sin troppo esplicita. Un breve video teaser svela il muso nella sua forma definitiva. Ma è in penombra, quindi a risaltare sono i fari e altri dettagli illuminati.



MINI i7 Come già si intuiva dalle foto spia, la griglia a doppio rene - per la gioia, forse, dei puristi - è assai più piccola che non su altre recenti BMW. Attorno a ciascun rene, casomai, nuova BMW i5 applica un anello luminoso: una scelta simile ad i7, ma anche al SUV XM. Se il teaser esterno conferma qunto già sospettavamo, un mini video degli interni condiviso dal boss del design BMW Domagoj Dukec rivela invece caratteristiche ancora sconosciute.



ULTRA iDRIVE Apprendiamo così come anche la barra luminosa di i5, configurabile in diverse combinazioni di colori e in grado di riprodurre animazioni per varie funzioni, sia piuttosto simile a quella di i7. Il video teaser mostra anche la nuovissima versione 8.5 del sistema operativo iDrive, al debutto proprio su i5 e dal layout più intuitivo. Infotainment, ma non solo: su nuova Serie 5, anche l'Highway Assistant di livello 2+ per la guida a mani libere in autostrada.

ELETTRO NEWS Nuova i5 dovrebbe debuttare in due varianti: eDrive40 a motore singolo e 340 cv di potenza ed M60 xDrive a doppio motore con circa 600 cv di sistema. Poiché la dimensione della batteria sarà inferiore a quella da 105,7 kWh dell'i7, l'autonomia raggiungerà un massimale di circa 500 km teorici. Ne sapremo di più il 24.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2023