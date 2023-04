Nuova Mercedes Classe E, speciale e non solo perché ha TikTok

Il nuovo design a mezza via tra Classe S e Classe C, i nuovi contenuti "social" all'interno, i nuovi motori ibridi. Gli highlight

Non solo crossover, non solo auto elettriche. Il 2023 è pure l'anno delle due berline premium per definizione. Prima ad affacciarsi è nuova Mercedes Classe E, seguirà BMW Serie 5. E alla seconda, per tenere testa alla proposta della Stella, servirà aprire il libro dei trucchi. Perché a nuova Classe E non mancano né personalità, né soluzioni tecnologie ad effetto. Riguarda il video della world premiere.





Come già ci avevano preparato foto spia e foto teaser, Mercedes Classe E sesta generazione prende in prestito numerosi elementi di design dalla sorella maggiore Classe S. Lo fa sia nella superficie complessiva, sia nei dettagli. Come le maniglie delle porte a filo e la linea orizzontale cromata che si estende tra le luci posteriori. Al tempo stesso, le proporzioni leggermente più compatte (nonostante una lunghezza superiore a prima di +1 cm, ora fanno 4 metri e 95) la avvicinano visivamente all'atletismo della più piccina Classe C. A differenziarla da ambedue le colleghe sono invece la nuova cornice della griglia in nero pianoforte (griglia ''Progressive'', con dozzine di minuscole stelle, o ''Classic'', a tre listelli orizzontali) e il motivo a stella a tre punte dei fari di coda.

Salendo a bordo, l'esperienza si avvicina più a quella di Classe S, che non Classe C. Per cominciare, il passo è stato allungato di +22 mm (2 mentri e 96): lo spazio per le ginocchia e lo spazio massimo per le gambe sono aumentati rispettivamente di +10 e +17 mm. Non è tutto: con +25 mm di spazio posteriore per i gomiti, in seconda fila c'è quasi lo stesso spazio per distendersi di una berlina executive.

SUPER MBUX In materia di cruscotto, quadro strumenti e schermo di infotainment, nuova Classe E ha invece elementi in comune con le cugine elettriche EQE ed EQS. Di serie, cockpit digitale indipendente e display multimediale MBUX integrato nella plancia, ma con l'opzione di una ''extension'' per includere un display del passeggero sopra il vano portaoggetti.

SOCIAL MEDIA CAR Come molte altre Case auto, anche Mercedes ritiene che la connettività e la possibilità di portare in auto contenuti video e attività sui social media siano la frontiera: ecco allora fotocamera per selfie e accesso ad app come TikTok e a giochi come Angry Birds, oltre alla possibilità di riprodurre video in streaming. E il rischio distrazione? Qualora rilevasse che il conducente stia trascorrendo troppo tempo senza guardare la strada, un sistema di monitoraggio facciale disattiverà i contenuti video.

Ogni motore ha una sorta di assistenza ibrida, metà dei motori sono di natura ibrida plug-in.

MILD HYBRID All'estremità inferiore della gamma si piazzano due unità mild hybrid 48 volt, ovvero E 200 (2,0 litri benzina da 204 cv, trazione posteriore) ed E 200 d (2,0 litri diesel da 197 cv, disponibile sia con trazione posteriore, sia con trazione integrale 4Matic). La potenza del generatore di avviamento integrato viene aumentata da 20 cv a 23 cv.

PLUG-IN HYBRID Le ibride ricaricabili disponibili al momento del lancio sono tutte con motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri, abbinate a un motore elettrico da 129 cv in grado di fornire fino a 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Per E 300 e ed E 300 e 4Matic, potenza di sistema di 313 cv. Dal canto suo, E 400 e 4Matic raggiunge quota 381 cv e fino all'introduzione delle versioni AMG rappresenterà la Classe E più performante della gamma (0-100 km/h in 5,3 secondi).

CHASSIS

Telaisticamente parlando, di serie nuova Classe E adotta tradizionali sospensioni a molla in acciaio, ma esiste l'opzione del Technology Pack che raggruppa sospensioni pneumatiche con smorzamento adattivo e asse posteriore sterzante.

Nuova Mercedes Classe E raggiungerà i concessionari ad autunno 2023, con gli ordini che apriranno qualche mese prima. A presto per aggiornamenti su listino prezzi e allestimenti per l'Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2023