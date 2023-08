Mercedes Classe E, ecco i prezzi per l’Italia della berlina e della station

Prezzi a partire da 68.531 euro per la tre volumi, 71.093 euro per la famigliare. Otto versioni, solo motorizzazioni ibride

La regina delle berline tedesche di Mercedes si è rinnovata completamente qualche mese fa con l’arrivo della sesta generazione, sia con carrozzeria tre volumi sia station wagon. Da oggi disponibile anche sul mercato italiano con un’offerta quanto mai ricca, con powertrain solamente ibridi, a gasolio e benzina.

Nuova Mercedes Classe E, i prezzi per il mercato italiano

GLI ALLESTIMENTI Sei gli allestimenti disponibili per la station, che diventano ben otto per la tre volumi: Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus, Exclusive Premium ed Exclusive Premium Plus (queste ultime due non disponibili sulla wagon).

Nuova Mercedes Classe E, i prezzi per il mercato italiano: la station wagon vista da davanti

DOTAZIONE DI SERIE Per tutte le versioni, di serie su berlina e station la versione più evoluta del sistema multimediale MBUX (streaming, app di terze parti come Spotify e TikTok), climatizzatore automatico, navigatore connesso, strumentazione digitale, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica a induzione per gli smartphone, sedili anteriori riscaldabili, sistema di riconoscimento dei segnali stradali, sensori di parcheggio con telecamera posteriore, luci a LED e abbaglianti automatici, ingresso e uscita dall’auto senza chiave.

Nuova Mercedes Classe E, i prezzi per il mercato italiano: la berlina tre volumi vista da dietro

MOTORI IBRIDI Nuova Mercedes Classe E è disponibile solo con powertrain elettrificati, metà dei quali sono ibridi plug-in. Tutti, indipendentemente dalla tipologia di impianto ibrido, montano il cambio automatico a nove rapporti 9G-Tronic Plus con palette al volante. Le versioni mild hybrid montano un generatore di avviamento integrato con motore elettrico da 17 kW (prima erano 15) e una coppia di 205 Nm. Le versioni PHEV montano una batteria - che ne riduce leggermente la capacità di carico - da 25,4 kWh, che assicura un’autonomia in modalità solo elettrica di oltre novanta km.

Nuova Mercedes Classe E, i prezzi per il mercato italiano: la berlina tre volumi vista da davanti



PREZZI E MOTORIZZAZIONI In attesa di aggiornare il nostro listino online con l’intera gamma di Mercedes Classe E berlina e station wagon, ecco una rapida panoramica delle motorizzazioni e dei rispettivi prezzi di attacco:

Mercedes Classe E berlina Ibrida gasolio E 220d 69.885 euro E 220d 4Matic 72.691 euro Ibrida benzina E 200 68.531 euro E 300 e Plug-in hybrid 77.266 euro E 300 e 4Matic Plug-in hybrid 80.072 euro E 400 e 4Matic Plug-in hybrid 87.673 euro Mercedes Classe E station Ibrida gasolio E 220d 72.447 euro Ibrida benzina E 200 71.093 euro E 300 e Plug-in hybrid 79.828 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/08/2023