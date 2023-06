Nuova Mercedes Classe E SW, si rinnova la sfida con Audi A6 e Volvo V90

Dopo la berlina presentata un paio di mesi fa, è arrivato anche il momento della station wagon: Mercedes Classe E SW arriva alla sesta generazione, che si presenta come la più matura, la più tecnologica e la più spaziosa di sempre. Il che, per una familiare, è decisamente importante. Andiamo a scoprirla più da vicino.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, visuale laterale

Come la berlina, anche la versione familiare di nuova Classe E prende a prestito alcuni elementi stilistici della sorella maggiore Classe S, ma anche dai modelli elettrici della serie EQ: sbalzo anteriore ridotto all’osso, cofano lungo e irrobustito dal powerdome, linea del tetto filante e ben raccordata al lunotto. Il risultato è un corpo vettura slanciato (Cx di 0,26), nonostante i quasi cinque metri di lunghezza. Stilose le maniglie a filo carrozzeria che escono quando ci si avvicina dall’auto, così come le cromature sapientemente dosate qua e là, senza eccessi.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, il nuovo frontale

SI ILLUMINA ANCHE DI GIORNO All’anteriore la nuova mascherina del radiatore, che su richiesta può anche essere illuminata (con finiture diverse a seconda delle versioni), è collegata ai nuovi fari da un elemento nero lucido, che rimanda ai modelli 100% di Mercedes. Su richiesta i fari a matrice di LED. Come sulla berlina, i gruppi ottici posteriori disegnano le stelle a tre punte.

DIMENSIONI Nuova Mercedes Classe E misura 4.949 mm, 4 in più della precedente. Si allarga di quasi 3 cm, arrivando a 1.880 mm complessivi, mentre in altezza cresce di un solo millimetro, 1.469 in totale. Aumenta di 22 mm il passo rispetto alla vecchia Classe E, passando da 2.939 a 2.961 mm.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, visuale posteriore

QUANTO SPAZIO! Il vano di carico è da record: 615 litri fino alla cappelliera con tutti i sedili in uso, che diventano 1.830 litri con gli schienali abbassati, a formare un piano di carico completamente piatto. Nelle versioni PHEV i valori scendono a 460/1.675 litri. La funzione di ribaltamento elettrico dei sedili (frazionati 40:20:40) è di serie, con interruttori sul lato destro e sinistro del vano di carico. La station tedesca è in grado di trainare un carico frenato fino a 2.100 kg, e dispone di una capacità di carico verticale di 84 kg, permettendole così di caricare agevolmente sul tetto anche un paio di grosse e-bike.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, la plancia con MBUX Superscreen

Il nuovo abitacolo di Classe E SW è dominato dall’enorme superficie in vetro dell’impianto MBUX Superscreen, che su richiesta prevede anche un terzo schermo per il passeggero. Il profilo superiore è evidenziato da una sottile fascia di bocchette dell’aria condizionata, mentre console e tunnel centrale sembrano formare un corpo unico, al cui interno trovano spazio comparti portaoggetti, porte USB e un bracciolo imbottito.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, i sedili posteriori

FINITURE DI LUSSO I sedili, morbidi e accoglienti, hanno finiture ricercate in base agli allestimenti, dalla pelle nappa con ricami a rombi trapuntati ai rivestimenti in microcut per le versioni AMG. Tante le combinazioni di materiali e colori disponibili, tra cui elementi decorativi in legno di frassino scuro a porto aperto, e il nero laccato lucido ereditato da Classe S.

Su Classe E debutta la nuova versione dell’infotainment MBUX (disponibile anche nella versione optional Premium Plus, con lo schermo per il passeggero anteriore). Cambia la grafica, con una modalità di visualizzazione delle icone che ricorda le schermate degli smartphone, aumenta la disponibilità di app di terze parti, tra cui Webex e Zoom per le call di lavoro, Tik Tok e Angry Birds per momenti più divertenti, tutti da riprendere con la fotocamera interna per selfie e video.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, gli interni

C’È ANCHE LA AI I sistemi di intelligenza artificiale di bordo permetteranno di creare shortcut come sul telefono, e tenere in primo piano sullo schermo le app e le funzioni più utilizzate, in quello che Mercedes definisce interfaccia utente “zero layer”, senza livelli da navigare. I prossimi aggiornamenti del sistema, inoltre, permetteranno all’auto di automatizzare le operazioni compiute con maggior frequenza dagli utenti.

SUPER STEREO Di serie Classe E monta un impianto audio a 5 canali e 125 watt di potenza, ma su richiesta è possibile avere l’hi-fi Burmester 4D con supporto Dolby Atmos, 15 canali e 730 watt di potenza, con due altoparlanti 3D nella parte anteriore del cielo vettura e due nel poggiatesta del sedile del conducente.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, capacità di carico da record

CHIAVE DIGITALE Su nuova Mercedes Classe E (station, ma non solo) arriva anche la chiave digitale per iPhone e Apple Watch, che permette di utilizzare lo smartphone e lo smartwatch di Apple come alternativa alla classica chiave. Una volta impostata, la chiave digitale funziona anche senza connessione di rete e può essere condivisa con altre persone, per prestare l’auto ad amici e parenti.

COMBATTE IL MAL D’AUTO Su Classe E troviamo anche una novità utile per chi soffre il mal d’auto, il programma Energizing Comfort, che può aiutare i passeggeri a ridurre i sintomi del malessere durante i viaggi. Una volta attivato, il sistema invita a reclinare lo schienale, mentre il piano di seduta si alza automaticamente; il climatizzatore fa arrivare aria dall’esterno e fa partire le funzioni di ionizzazione e profumazione dell’abitacolo.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, tutti i motori sono elettrificati

Tutte le motorizzazioni di nuova Classe E Station Wagon saranno ibride: i motori, a quattro e sei cilindri (a benzina e gasolio) sono sovralimentati e assistiti da un alternatore-starter integrato a 48V. La potenza del motore elettrico di supporto è stata aumentata da 15 a 17 kW (da 20 a 23 CV), con una coppia di 205 Nm. Di serie per tutti i modelli il cambio automatico a nove rapporti 9G-Tronic. Al momento sono previsti i seguenti propulsori:

E 200 , 2 litri benzina da 204 CV; trazione posteriore

, 2 litri benzina da 204 CV; trazione posteriore E 200d, 2 litri Diesel da 197 CV, trazione posteriore o integrale

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon, per la PHEV anche la ricarica in corrente continua

PHEV La motorizzazione di punta di nuova Classe E è la E 300 e, con powertrain ibrido plug-in, abbinato a una batteria da 25,4 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia di circa 100 km nella sola modalità elettrica. Su richiesta il caricatore in corrente continua con 55 kW di potenza per fare il pieno di elettroni in meno di mezz’ora. Il motore termico a benzina è un due litri abbinato a un elettrico da 129 CV, con una potenza combinata di 313 CV e 440 Nm di coppia.

ASSETTO SPORTIVO Di serie la nuova Classe E SW prevede l’assetto Agility Control, che comprende le sospensioni pneumatiche monocamera sull'asse posteriore, con architettura multilink a cinque bracci; su richiesta è possibile avere le più performanti Airmatic con regolazione dell'ammortizzazione continua ADS+.

Nuova Mercedes Classe E, berlina e station wagon, arriverà nelle concessionarie Mercedes il prossimo autunno, con gli ordini che apriranno già alla fine dell’estate. A breve avremo nuovi aggiornamenti su listino prezzi e allestimenti per l'Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/06/2023