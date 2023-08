Mercedes Classe V Marco Polo: tra i camper fa tendenza il formato mini

La griglia ampia e arrotondata gli conferisce un frontale potente e la finitura tridimensionale data dai simbolini della Stella cromati, ripetuti per tutta la calandra, comunica l'appartenenza alla nobile stirpe Mercedes: al salone di Dusseldorf debutta il nuovo mini camper Classe V Marco Polo, che alza l'asticella rispetto alla generazione precedente puntando a un'accoglienza sempre più lussuosa e tecnologica.

Mercedes Classe V Marco Polo, il tavolo

UN CAMPER PER QUATTRO Lo spazio abitativo della nuova Classe V Marco Polo rimane invariato: la capienza è di quattro persone, tetto sollevabile con letto sottostante, sedili che diventano cuccette, un tavolo pieghevole, una cucina completamente attrezzata e un guardaroba. L'innovativo modulo di interfaccia Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) aggiunge però la possibilità di gestire il camper come una smart-home, tramite lo schermo dell'abitacolo o l'app per smartphone. Inoltre, se il camper è parcheggiato su un terreno leggermente irregolare, è ora possibile livellarlo tramite le sospensioni pneumatiche Airmatic: basta premere un pulsante.

Mercedes Classe V Marco Polo, la cucina

NUOVA PLANCIA L'abitacolo è caratterizzato da un quadro strumenti ridisegnato con due display widescreen da 12,3 pollici, da nuove bocchette di ventilazione e da un volante con sensore capacitivo: per scongiurare falsi allarmi da parte del mantenimento di corsia, che con il più diffuso sensore di carico sulla colonna dello sterzo richiama a volte a sproposito il conducente a rimettere le mani sul volante, anche se questi le mani sul volante ce le ha già.

Mercedes Classe V Marco Polo, la nuova plancia

FUNZIONI EVOLUTE Sul nuovo Classe V Marco Polo debutta l'ultima generazione dell'infotainment MBUX, che a richiesta porta a bordo funzioni come la navigazione con realtà aumentata e i programmi Energizing Comfort. Di che si tratta? Di automatismi che sfruttano riscaldamento, ventilazione, musica e funzioni massaggio dei sedili (ove disponibili), per creare effetti tonificanti, rilassanti, rinfrescanti o riscaldanti in base a specifiche voci selezionabili sul display. Non manca una suite aggiornata di aiuti alla guida e la nuova console centrale,a richiesta, supporta la ricarica wireless degli smartphone.

Mercedes Classe V Marco Polo, l'interno illuminato

GIOCHI DI LUCE Altre nuove caratteristiche di comfort sono il riscaldamento opzionale del volante e l'illuminazione posteriore attenuata per la guida notturna. L'illuminazione ambientale, ora offerta in opzione anche nella porta scorrevole posteriore del camper, prevede infine 64 nuovi colori. E sempre in tema di illuminazione, il pacchetto design AMG Line opzionale aggiunge una striscia luminosa a LED attorno alla griglia del radiatore. Completano l'operazione rinnovamento i fari Multibeam adattivi a LED, le nuove luci a LED posteriori che si accordano a un paraurti ridisegnato, una striscia cromata con scritte Mercedes-Benz e inediti cerchi in lega di nuovo disegno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2023