Video: come ti trasformo Dacia Jogger in un camper!

Disponibile anche come accessorio aftermarket lo sleep pack, che trasforma la sette posti di Dacia in un camper per due. Il video che lo mostra in azione

L’avevamo visto dal vivo lo scorso maggio, quando abbiamo provato la gamma Extreme di Dacia, e finalmente arriva nei concessionari come accessorio aftermarket: sto parlando del Pack Sleep di Dacia, che trasforma la familiare Jogger in un piccolo camper a due posti.

Dacia Jogger Pack Sleep per tutti i modelli della familiare, anche la sette posti

COME FUNZIONA Visto da fuori sembra solo un grosso scatolone di legno, ma grazie a un ingegnoso e articolato lavoro di cerniere, pezzi che si sganciano e spostano, la struttura si apre e forma un letto matrimoniale con tanto di materasso, adattandosi perfettamente alle dimensioni di Dacia Jogger. Il letto è lungo 190 cm, largo fino a 130 cm e lascia in altezza non meno di 60 cm. Non è una reggia, ma ci si dorme in due senza grandi patemi. Una volta montato il letto occupa l’intero abitacolo, dallo schienale dei sedili anteriori fino al portellone; per essere montato, quindi, i sedili della seconda fila devono essere ripiegati e quelli - eventuali - della terza fila devono essere rimossi.

Dacia Jogger Pack Sleep: un letto quasi-matrimoniale per due

INVISIBILE Quando è chiusa, la struttura del Pack Sleep lascia comunque un piccolo vano di carico di 220 litri e rimane nascosta con il tendalino copribagagli. Durante i viaggi si può aprire parzialmente il cassone di legno per trasformarlo in un ripiano per consumare i pasti, rimanendo al riparo da sole e intemperie sotto il portellone di Jogger.

Dacia Jogger Pack Sleep: chiuso è invisibile sotto il copribagagli

ACCESSORI PER L'ACCESSORIO Lo Sleep Pack pesa 50 kg, e quando non è in uso può essere messa e tolta dall’auto senza necessità di particolari strumenti (ma è bene essere in due, visto il peso e le dimensioni non indifferenti). Volendo, sono disponibili due ulteriori accessori: le tendine oscuranti da applicare ai vetri posteriori dell’abitacolo per garantire la privacy e non far entrare la luce, e una grande tenda (lunga 5,6 metri, larga 2,2 e alta 1,7), in tessuto impermeabile, da agganciare all’auto e creare un ulteriore spazio abitabile per tre persone.

Dacia Jogger Pack Sleep: per trasformare la familiare romena in un camper da due posti

I PREZZI Lo Sleep Pack è disponibile su tutte le versioni e gli allestimenti di Jogger, anche la full hybrid che abbiamo appena provato: preso come optional insieme all’auto costa 1.500 euro, mentre se acquistato in un secondo momento costa 1.990 euro. Le tendine oscuranti sono disponibili come accessorio aftermarket a 220 euro, così come la tenda, al prezzo di 433 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/09/2023