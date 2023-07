Test dell'alce, tocca a Dacia Duster. Il verdetto? In video

Come si comporta il re dei SUV low cost in caso di manovra di emergenza? Non buone notizie (ma nemmeno cattivissime). Il test di "km77"

Il dubbio è lecito: non è per caso che low cost significhi pure low safety? Stoppiamo il dibatitto prima che inizi: no, se Dacia Duster ha successo è anche perché è sicura. Almeno, è sicura in relazione agli standard moderni. Che poi Duster non esprima la tenuta di strada di una McLaren, beh, ci arriva anche il più ingenuo. Ok, Duster non è una slalomista di livello olimpico, ma a quale compromesso è necessario scendere? Un metro di paragone lo fornisce il test dell'alce, un classico sempre di moda. Vai di video.

LE REGOLE D'INGAGGIO L'esemplare 2023 torturtato dai soliti tester spagnoli di km77 è una Dacia Duster TCe 150 EDC: il 4 cilindri turbo benzina 1,3 litri di origine Renault-Mercedes da 150 cv, il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, la trazione anteriore. Ai piedi, cerchi da 17 pollici calzati Continental EcoContact 6. La regola è sempre la stessa: la candidata supera l'esame se attraversa i coni senza farne cadeere nemmeno uno, alla velocità di 77 km/h. Come va a finire?

Dacia Duster, il test dell'alce le va di traverso

ERROR Va a finire che la velocità massima alla quale Duster supera l'ostacolo lasciando tutto in ordine dietro di sé, è di 71 km/h. Quando il team ha tentato di alzare l'asticella, le sospensioni hanno iniziato a protestare: rollio troppo accentuato, tanto che il driver, come mostra il video, per evitare di finire fuori strada dove avvolgere le mani attorno al volante, con lo zampino del controllo di stabilità ESC a contribuire a impedire un rovinoso cappottamento. Da una generazione all'altra, nessun passo avanti, anzi: nel 2018, Duster si fermava a 72 km/h. Sotto, il video di allora.

IN MEDIO STAT DUSTER Tornando alla Duster odierna: dall'esterno, insomma, l'auto non fa esattamente un figurone. Tuttavia dall'abitacolo, commenta il tester, non si ha l'impressione di una situazione così grave. Dal test dell'alce al test di slalom vero e proprio: il SUV Dacia completa il percorso in 27,6 secondi, un tempo mediocre, almeno per la sua categoria. Morale: la guida a zigzag non è la sua specialità, telaio ed elettronica fanno quello che possono. Per curiosità: quale punteggio ai crash test Euro NCAP? Duster seconda serie ottiene una valutazione di 3 stelle (su 5). Il compromesso di cui sopra.

Duster, lo slalom non è il suo forte (ma ha altre qualità)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2023