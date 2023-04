Duster 2.0: ai nastri di partenza il "suvvino" bestseller di casa Dacia

Se dici Dacia, dici Duster… Non è uno scioglilingua e, a onor del vero, potrebbe non rispecchiare il pensiero di tutti, visti gli ottimi modelli che sta presentando la Casa rumena in un’ottica di rinnovamento della sua immagine. Però, Duster potrebbe essere tranquillamente un brand nel brand, tanto è famoso e riconosciuto questo “suvvino”, che si è ritagliato una gran fetta di estimatori nella sua pluriennale militanza sul mercato. E oggi arriva l’annuncio di un suo completo rinnovamento, ma andiamo con ordine.

Nuova Dacia Duster: arriverà con design inedito e interni aggiornatiIL BESTESELLER CAMBIA TUTTO Le buone notizie arrivano dalle fotografie che vedete, a conferma che è in preparazione la Duster new generation. I collaudatori sono stati immortalati a bordo dei prototipi nei giorni scorsi sulle strade della Spagna, e le immagini ci mostrano un modello ampiamente camuffato ma del quale si percepiscono linee più moderne e piacevoli rispetto al suo predecessore, che ha ormai sei anni. Ritenuta una generazione completamente nuova e non un aggiornamento di metà ciclo, la Dacia Duster 2024 ha un design fresco, per certi versi dinamico. Nel complesso, sembra una versione più piccola della Bigster, la cui produzione è prevista per il 2025 dopo averla vista in anteprima sotto forma di concept due anni fa.

Nuova Dacia Duster: passo allungato per aumentare lo spazio in abitacoloSTILE INEDITO E MODERNO Nonostante il pesante travestimento, è chiaro che la prossima Duster avrà un volto del tutto nuovo. I fari più sottili con luci diurne integrate fiancheggiano la calandra che sarà decorata dal nuovo logo al centro della griglia. Più in basso, troviamo delle prese d'aria laterali e una centrale più grande. Sono visibili proporzioni complessive leggermente più squadrate, ma il profilo sembra più o meno lo stesso di oggi, a parte le nuove maniglie delle porte e probabilmente altri piccoli dettagli, che diventeranno visibili una volta che le pellicole mimetiche saranno tolte. Nella zona posteriore, ci sono luci dal profilo differente, un portellone con il portatarga posizionato più in alto, un paraurti dall'aspetto più lineare e la terza luce di stop incorporata nello spoiler.

Nuova Dacia Duster: davanti fari a LED e calandra dal profilo differentePASSO LUNGO E BEN DISTESO Nel complesso, il SUV compatto sembra avere un'altezza da terra simile, ma il passo appare leggermente aumentato. Anche se questo non è stato ancora confermato, una tale soluzione libererebbe automaticamente più spazio per le gambe di chi siede dietro. Inoltre, il vano di carico dovrebbe avere una capienza superiore. Dell’abitacolo non si è visto ancora nulla, ma ci aspettiamo che presenti un nuovo sistema di infotainment, magari con uno schermo orientato in verticale, come detta la moda più recente. La qualità complessiva dei materiali utilizzati per gli interni migliorerà sicuramente, anche se non ci aspettiamo un livello premium, che snaturerebbe un po’ la filosofia di auto economica.

Nuova Dacia Duster: dietro coda più moderna con fari e paraurti diversiMOTORI BENZINA E (FORSE) IBRIDO, MA IL DIESEL? Voci non confermate dicono che la nuova Dacia Duster sarà costruita sulla piattaforma CMF-B della Captur di seconda generazione, utilizzata anche sulla Clio V. La stessa architettura è alla base dell’ultima Nissan Juke e di altri modelli realizzati dal Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, e renderà il SUV rumeno compatibile con un’ampia gamma di motorizzazioni, da quelle convenzionali a benzina fino all’ibrido che troviamo sotto il cofano della Clio E-Tech. Bocche cucite su eventuali motori diesel, che sembrano ormai sul viale del tramonto. Tuttavia, non ci stupirebbe l’arrivo di un bel quattro cilindri gasolio, di quelli a basse emissioni, una volta che la nuova Duster sarà presentata verso fine anno o nei primi mesi del 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/04/2023