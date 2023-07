Sorprendente Dacia: dal 2025 prenderà parte alla Dakar con Sebastien Loeb!

L’annuncio in una conferenza stampa con il CEO della casa rumena: i primi test nel 2024. Nel team Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez

L’annuncio arriva a ciel sereno, e non può che fare la gioia degli appassionati del motorsport, ma anche dei tanti estimatori del brand rumeno: dal 2025 Dacia correrà la Dakar con un proprio team ufficiale nella categoria T1+. A darne notizia è il CEO di Dacia, Denis Le Vot nel corso di una conferenza stampa: “la Dakar sta diventando sempre più laboratorio di test per motori a basse emissioni e per studiare la mobilità del futuro. Una sfida responsabile, una mission condivisa anche da Dacia. Non è un caso”, continua Le Vot, “che metà delle vendite di Dacia siano di auto a GPL, poco inquinanti e rispettose dell’ambiente”.

Dacia in Dakar dal 2025: i piloti Sebastian Loeb e Cristina Gutierrez

UN MATCH PERFETTO Altro che superlike, la scelta di Dacia di correre in Dakar risponde perfettamente alla nuova identità di marchio: una corsa che si svolge da più di 40 anni, con partecipanti da oltre 60 nazioni, 50 piloti impegnati in una gara davvero unica. Dacia parteciperà con un prototipo a trazione integrale, sviluppato in collaborazione con Prodrive e avvalendosi delle competenze Renault nel motorsport. L’auto sarà alimentata con un carburante sintetico sviluppato da Aramco.

Dacia in Dakar dal 2025: i piloti Sebastian Loeb e Cristina Gutierrez con il CEO di Dacia Denis Le Vot

VEDI ANCHE

IL TEAM La squadra Dacia vedrà protagonisti la giovane Cristina Gutierrez Herrero, pilota di rally spagnola: a 31 anni ha già all’attivo sette partecipazioni alla Dakar, ed è la prima donna spagnola ad aver portato a termine la corsa nel 2017 nella categoria auto. Herrero è anche campionessa della categoria femminile dei rally all terrain in Spagna dal 2012. A lei si affianca il 49enne francese Sébastien Loeb, che ha vinto il Campionato Mondiale Rally per ben 9 volte di seguito, dal 2004 al 2012. Dal 2016 partecipa alla Dakar, negli ultimi due anni al volante di un prototipo Prodrive, la stessa casa che svilupperà quello di Dacia.

Concept Dacia Manifesto

I PROSSIMI APPUNTAMENTI Per nuovi aggiornamenti sull’avventura Dacia in Dakar toccherà aspettare il 2024, quando verrà presentato il prototipo ufficiale, la livrea, e quando cominceranno i primi test al Rally del Marocco. Il debutto nella gara vera e propria è atteso per il 2025.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/07/2023