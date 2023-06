Prova: la nuova Dacia Jogger Hybrid Extreme Limited Edition ai raggi X

È un matrimonio combinato in Paradiso quello tra la Dacia Jogger (qui in versione a 7 posti) e il motore Hybrid con cambio multi-mode di derivazione Renault Clio. Tanti i vantaggi e su quasi tutti i fronti: prezzi esclusi, naturalmente. Le opinioni dopo la prova su strada.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, il test drive

Se le Jogger a benzina e a GPL (qui la prova) offrivano già un rapporto costo/utilità invidiabile, l'abbinamento tra la carrozzeria da station wagon suvvizzata a sette posti e il millesei full-hybrid di derivazione Clio e-Tech fa fare alla Dacia un bel salto di qualità in termini di prestazioni e comfort, con consumi molto interessanti (tabella più in basso). In modalità di guida normale ha una spinta vigorosa e brillante: più di quanto i dati dichiarati possano far pensare. La scheda tecnica indica infatti 140 CV e 205 Nm di coppia, che si traducono in uno 0-100 km/h in 10,1 secondi e in 178 km/h. In realtà, nella guida normale, è raro effettuare accelerazioni così protratte e ciò che si apprezza di più sono la ripresa nei sorpassi come lo sprint al semaforo. Non a caso, la Jogger Hybrid impiega solo 7,6 secondi per passare da 80 a 120 km/h e nelle partenze da fermo ha buon gioco la prontezza dell'elettrico, che in mancanza dell'effetto scooter di altri sistemi ibridi dà qui un'impressione di notevole brillantezza.

UN AUTOMATICO MOLTO PUNTUALE La progressione è piuttosto silenziosa, finché non si insiste con l'acceleratore a tavoletta. Va detto poi che la modalità di guida Eco, studiata per contenere al massimo i consumi, non limita eccessivamente le prestazioni e rimane gradevole da utilizzare anche nei viaggi a pieno carico: per questo l'ho impiegata quasi per tutta la durata del mio test. Fin dai primi metri la fluidità del sistema ibrido Renault dà alla Jogger Hybrid una guida molto più raffinata rispetto alle altre motorizzazioni, che arrivano equipaggiate di trasmissione manuale. E pure la facilità ne guadagna non poco. Il fatto che il sistema prediliga la spinta elettrica fa sì che non ti dia mai l'impressione di essere nella marcia sbagliata. Solo l'accensione del motore termico ad auto ferma, o a velocità costante, per ricaricare la batteria al bisogno, genera sulle prime un po' di sorpresa. Per fortuna, quando ciò accade, non è un rombo possente, ma un garbato mormorìo quello con cui il millesei a benzina si schiarisce la voce.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, il motore

PARLIAMO DI COMFORT Tanta fluidità da parte della trasmissione contribuisce a un comfort davvero elevato, penalizzato leggermente dalle sospensioni che molleggiano bene sugli avvallamenti, ma non altrettanto sulle asperità poco pronunciate ma secche. Nonostante gomme dalla spalla alta - parliamo di Continental EcoContact 6 con spalla /60 calzati su cerchi da 16 polici - tombini, pavé e dossi di rallentamento arrivano in abitacolo più nitidi di quanto vorrei: tanto ai sedili quanto all'orecchio. È probabile che gomme diverse e dalla carcassa più morbida possano migliorare la situazione, a rischio però di peggiorare i consumi e la stabilità tra le curve. Stabilità che invece, con le gomme di serie, è pienamente soddisfacente: aiutata - questo va detto - da uno sterzo poco diretto, che vi mette al riparo da una guida brusca o distratta. Il volante in modalità Eco è molto leggero, si appesantisce un poco tornando al drive mode normale, ma nell'insieme non sento la mancanza di una taratura più sportiva. Per un pizzico di freno motore in più posso spostare la leva del cambio automatico su B (brake): utile quando c'è traffico o nelle discese, altrimenti preferisco la posizione D (drive) che mi offre una maggiore scorrevolezza.

AIUTI ALLA GUIDA? POCHINI Da notare che la dotazione di aiuti alla guida sulla Jogger è risicatissima. La frenata automatica di emergenza è di serie fin dal livello base, ma niente mantenimento di corsia né pilota automatico. Qui trovo al massimo il cruise control non adattivo e il monitoraggio angolo cieco nell'allestimento top. In manovra sento un po' la mancanza dei sensori di parcheggio anteriori, visto che la forma del cofano non aiuta a capire bene gli ingombri. La retrocamera, va detto, non è delle più nitide e il display a centro plancia fa risaltare poco le immagini in piena luce, ma quando si esce dai parcheggi a pettine avere un occhio elettronico puntato dietro è molto utile, visto che la visuale posteriore è condizionata dai grandi montanti. Un po' molesto l'avvisatore acustico per i pedoni nella guida elettrica a bassa velocità: giusto avvertire gli altri del nostro arrivo, ma se si riuscisse a farlo arrivare un po' meno alle orecchie di chi sta a bordo...

Consumi Dacia Jogger Hybrid 140 Urbano Autostrada Misto litri/100 km 4,6 7,6 5,6 chilometri/litro 21,7 13,2 17,9

Non è l'auto che un calciatore parcheggerebbe davanti al locale per fare colpo sulle ragazze, ma nel suo piccolo la Dacia Jogger ha un look invidiabile. La linea è gradevole e i volumi proporzionati, sottolineati da passaruota muscolosi e modanature a contrasto. La colorazione Grigio Scisto e i vetri posteriori privacy dell'allestimento Extreme Limited Edition in prova, poi, esaltano la sua connotazione fuoristradistica, che nonostante la trazione esclusivamente anteriore, le viene dai 20 cm di altezza da terra e dai mancorrenti che sono standard su tutte le versioni. Io in questa Jogger rivedo un po' la filosofia delle Volvo Cross Country e delle Audi Allroad e mi fa un bell'effetto. Mi fa dimenticare i tempi in cui le Dacia le sceglievi guardando quasi solo al prezzo d'acquisto. Peccato per i lamierati delle portiere anteriori, che hanno uno spigolo prominente alla base del finestrino, e per il portellone posteriore che sporge parecchio nel suo movimento di apertura verso l'alto: fateci attenzione per non rischiare di tirarveli addosso.

DURA & PURA Certo, quando apro la portiera le finiture sono essenziali. I materiali sono tutti duri, con qualche evidente risparmio nelle grembialature in tessuto per nascondere le guide di scorrimento dei sedili anteriori, nelle staffe di fissaggio del divanetto coi bulloni a vista e nel sostegno per lo smartphone dall'aria piuttosto fragile. Tra l'altro il porta-cellulare tende a fare rumore: ricorda quello dei TicTac nel pacchetto, se non lo regolo in modo da appoggiarsi alla palpebra del quadro strumenti. Altra sbavatura è poi la maniglia della cappelliera, che è solo disegnata e non facile quindi da prendere: un dettaglio che non passa inosservato, visto che la cappelliera stessa è una tendina autoavvolgente tesa da una molla piuttosto tonica e non un ripiano da sollevare, che non avrebbe tutto questo bisogno di essere afferrato saldamente.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, la maniglia sulla cappelliera è solo disegnata

LA VITA A BORDO Per fortuna gli inserti in tessuto tecnico sulla plancia e sui pannelli porta, che richiamano la selleria, ravvivano il colpo d'occhio. Se non si va a cercare le consistenze con la mano, insomma, l'impressione generale è positiva. Comodi i tavolini stile aereo di linea che trovo a disposizione di chi siede in seconda fila: a mia figlia e alle sue amiche piacciono molto, anche se prendono il posto delle più consuete tasche sul dorso dei sedili anteriori. In generale i vani portaoggetti non sono un punto di forza della Jogger, visto che anche quello sotto al bracciolo anteriore è poco capiente. Una finezza è invece il piccolo gancio a scomparsa davanti al passeggero anteriore: utile per appendere e tenere in piedi una borsetta o il sacchetto della rosticceria. Migliorabili i comandi audio in un satellite nascosto dietro al volante: per usarli in scioltezza bisogna impararli a memoria, perché leggere i simboli sui tasti mentre guidi è impossibile.

PLANCIA SEMI-DIGITALE La strumentazione è chiara e leggibile, con un display dal buon contrasto e dai colori vivaci davanti al guidatore a completare la dotazione di due indicatori a segmenti luminosi per il livello carburante e per la carica della batteria (che in ogni caso si ricarica da sé durante la guida, senza alcun cavo per collegarla a una presa di corrente). Meno brillante il touch screen a centro plancia, che ha anche una sensibilità al tocco sotto la media: forse per evitare falsi contatti durante la guida, quando i movimenti dell'auto rendono la mano meno ferma. Semplici, in ogni caso, i menu, con poche voci che trovo proprio dove mi aspetto di trovarle. ''Less is more'', come dicono gli inglesi, a tutto vantaggio dell'intuitività. Tra l'altro ho trovato molto efficace il collegamento con il mio smartphone Huawei P30: tanto via Bluetooth quanto via cavo tramite Android Auto, che mi ha permesso di gestire gli spostamenti non certo privi di traffico durante il ponte del 2 giugno con gli utili suggerimenti dell'app di navigazione Waze.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, la plancia

SETTE SOTTO UN TETTO I sedili della seconda fila, sulla Jogger, sono molto rialzati rispetto agli anteriori, a dare quasi la sensazione di trovarsi in un cinema. Un dettaglio che aiuta, insieme con le ampie vetrature laterali, a dare più respiro agli occupanti. Quelli della terza fila danno al vano bagagli una forma un po' tormentata, ma si ripiegano e si rimettono in posizione d'uso facilmente e con pochi movimenti. L'accesso a quelli della terza fila è ragionevolmente comodo, con quelli della seconda che si ripiegano e si ribaltano in avanti liberando un corridoio bello ampio. Mia figlia adolescente e la sua amica del cuore si sono divertite a viaggiare là dietro (mentre io avevo l'impressione di portare il pulmino della scuola): unica accortezza, tener d'occhio dove si mettono i piedi prima di rimettere il divanetto in posizione, per evitare di farseli schiacciare. Luci e ombre sul clima automatico: potente, ma dai flussi piuttosto ''duri'' e manca la bocchetta per i sedili posteriori, quindi non è facile sfruttare appieno tutta la potenza per raffrescare anche chi siede in ultima fila senza dar fastidio a chi siede davanti.

I MILLE VOLTI DEL BAGAGLIAIO La capacità del bagagliaio varia molto, come è ovvio, in funzione dei sedili. Con sette posti in posizione la capienza è limitata a 212 litri: va da sé che così non si può partire per le vacanze e che un utilizzo con sette persone a bordo è limitato agli spostamenti quotidiani o alle emergenze, a meno di procurarsi un box da tetto (da 264 a 326 euro i due da 400 o 480 litri nel listino accessori). Notevoli invece i 699 litri a disposizione quando si ripieghi la terza fila di sedili. In questa configurazione, va detto, lo spazio è piuttosto irregolare e non facilissimo da sfruttare fino in fondo. In più i ganci sporgenti rischiano di segnare le valigie. Ma la terza fila di sedili può essere anche completamente rimossa e sbarcata dal bagagliaio, a ottenere 820 litri (questi sì regolari e ben sfruttabili). Capienza massima, 2.094 litri: roba da veicolo commerciale.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, i ganci sporgenti dei sedili della terza fila

Come abbiamo visto il motore ibrido con cambio automatico multi-mode fa molto per migliorare l'esperienza di guida della Jogger e per rendere il modello più desiderabile. Va detto però che il prezzo cresce e non di poco. La versione Hybrid è disponibile a partire dall'allestimento Expression in versione a 7 posti a un prezzo d'attacco di 25.550 euro, ossia 5.050 euro in più della corrispondente versione a GPL, mentre la Jogger a benzina - sempre a 7 posti - si ferma a 20.650 euro. Non aspettatevi chissà quali aiuti alla guida, al di là della frenata automatica di emergenza. E in generale la dotazione è piuttosto essenziale: cruise control non adattivo, clima manuale, sensori di parcheggio solo posteriori e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay solo via cavo.

QUALE SCEGLIERE Per mille euro in più, l'allestimento Extreme aggiunge l'utile clima automatico, la retrocamera (utile anch'essa per uscire dai parcheggi a lisca di pesce), i finestrini apribili ''a compasso'' per la terza fila di sedili, il poco convincente sostegno per lo smartphone e l'efficace sistema keyless: soldi ben spesi. In allestimento Extreme la Jogger Hybrid si può avere anche con soli 5 posti al prezzo di 25.750 euro, che potrebbe essere il miglior compromesso per chi non ha assoluto bisogno dei due sedili in più. Con motore ibrido vengono a mancare i due allestimenti agli estremi della gamma: l'entry level Essential (da 17.800 euro) e il top di gamma Extreme Up, che aggiungerebbe navigatore, monitoraggio angolo cieco e sensori di parcheggio anteriori. Un peccato, a mio avviso.

Motore 1.598 cc, 4 cilindri, benzina, full hybrid Potenza 140 CV a 5.600 giri Coppia 205 Nm Velocità 178 km/h 0-100 km/h 10,1 secondi Cambio automatico multi-mode Trazione anteriore Dimensioni 4,55 x 1,85 x 1,69 m Bagagliaio 212 - 699 - 2.094 litri Peso O.D.M. con conducente 1.385 kg Prezzo da 25.550 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/06/2023