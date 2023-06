Dacia al lavoro su una microcar elettrica in stile Citroën Ami?

Lo spirito pragmatico e funzionale del brand si sposerebbe alla perfezione con l'idea di una microcar EV per la mobilità urbana

Al momento, Dacia è indubbiamente uno dei marchi più attivi sul mercato. La sussidiaria Renault sta espandendo progressivamente la sua presenza al di fuori della del segmento B (regno incontrastato di Sandero), con il C-SUV Bigster, la monovolume Jogger e la piccola full-electric Spring (qui la nostra prova su strada). Come se non bastasse, sembra proprio che il brand stia osservando con molta attenzione il fiorente mercato delle microcar elettriche per la mobilità urbana.

Concept Dacia Manifesto

MAI DIRE MAI Intervistato dal magazine britannico Autocar, il Responsabile del design Dacia David Durand ha ammesso di essere un grande fan dell'approccio utilizzato da Citroën con Ami (qui la nostra prova su strada), e stuzzicato sull’argomento microcar, ha detto: ''Stiamo prendendo in considerazione tutte le opzioni''. D’altronde, l’approccio di Dacia basato (da sempre) su funzionalità ed essenzialità potrebbe davvero sposarsi alla perfezione con questa tipologia di veicoli. Nel caso l’ipotesi andasse in porto, Dacia seguirebbe senza dubbio un percorso simile a quello adottato da Citroën, magari rispolverando alcuni dettagli stilisti già visti sulla concept car Dacia Manifesto.

VEDI ANCHE

Mobilize Duo

SEMPLICE E FUNZIONALE Alla base di tutto, sulla piccola microcar non mancherebbero interni semplici e funzionali, elementi carrozzeria facilmente sostituibili e un sistema di ricarica facile e intuitivo. Il punto di partenza potrebbe essere una versione “accorciata” della piattaforma CMF-A di Dacia Spring, ma non è da escludere l’utilizzo dello stesso pianale di Mobilize Duo (qui il nostro approfondimento). Al momento, non sono giunte però né conferme né smentite dai piani alti di Dacia. Solo il tempo ci darà una risposta definitiva!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/06/2023