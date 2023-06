Zity by Mobilize, il car sharing con Dacia Spring spegne la sua prima candelina

Tempo di bilanci a un anno dal debutto in Italia per il servizio di car sharing con le piccole citycar elettriche di Dacia, gli obiettivi per il futuro

Sono passati esattamente dodici mesi dall’arrivo di Zity in Italia, e per il servizio di car sharing di Mobilize, controllata del gruppo Renault, è tempo di fare un primo bilancio, e di annunciare i piani per il futuro.

Un anno di Zity, il car sharing elettrico ha debuttato a Milano un anno fa

COME FUNZIONA Il servizio di noleggio free floating (quindi disponibili ovunque, nel bene e nel male) di Zity opera su Milano con una flotta di 450 Dacia Spring, la piccola elettrica romena che recentemente abbiamo provato nella versione Extreme, con la nuova motorizzazione da 65 CV. Il servizio di Mobilize permette di noleggiare le auto sparse in giro per la città tramite la app, disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Un anno di Zity, il CEO Javier Mateos Castro

LE TARIFFE Il costo del noleggio al minuto è di 32 centesimi; in alternativa, sono disponibili diverse tariffe, anche orarie e giornaliere, che permettono all’utente di beneficiare sempre di quella più conveniente, scelta automaticamente dalla app in base all’effettivo tempo di utilizzo dell’auto. Da qualche mese Zity ha integrato la propria flotta nella app di Free Now, da cui è quindi possibile il noleggio di una Spring, e ha attivato una serie di pacchetti risparmio:

Quantità Paga Ottieni % Extra Durata 23 pacchetti risparmio 19,99€ 23€ 15.00% 30 giorni 60 pacchetti risparmio 49,99€ 60€ 20.00% 60 giorni 100 pacchetti risparmio 79,99€ 100€ 25.00% 90 giorni 128 mega pacchetti risparmio 79,99€ 128€ 60.00% 21 giorni

I NUMERI Dal giorno del suo debutto in Italia Zity ha totalizzato 1.300 noleggi giornalieri (con picchi di oltre 2.500 nei mesi più freddi), per un totale di oltre mezzo milione di viaggi compiuti da 70mila utenti, che hanno permesso di evitare di buttare nell’atmosfera oltre 500 tonnellate di CO2. La durata media di un viaggio è di 35 minuti, con un costo medio di circa 8,5 euro. Al momento il servizio è disponibile su un’area di 129 km2, che comprendono anche l’aeroporto di Linate dove sono presenti 10 stalli di sosta dedicati alle Spring bianche e verdi di Zity. È comunque possibile uscire dalla zona di copertura grazie alla modalità Stand By, per esempio per andare in un outlet fuori città, e tornare al suo interno per terminare il servizio. Questa modalità viene utilizzata mediamente per 10 minuti durante un noleggio, e costa la metà del prezzo dell’uso normale dell’auto.

Un anno di Zity: Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia

GLI UTENTI Il pubblico di Zityzens è per metà maschile, con un’età compresa tra i 20 e i 39 anni (88%), e di questa il 30% ha meno di 30 anni. Il 15% degli utenti è rappresentato da giovani universitari milanesi, mentre oltre l’80% degli utilizzatori del servizio è un lavoratore che usa Zity anche per il casa-ufficio.

OBIETTIVI PER IL 2023 Zity conta di andare in pareggio con i costi entro il 2024, forte della crescita registrata in questi ultimi 12 mesi. Nell’ottica di offrire un servizio sempre più interessante per i clienti in un settore altamente competitivo come quello del car sharing, nei prossimi mesi Zity aprirà i battenti in nuove città (che però non sono ancora state ufficializzate), ampliando al tempo stesso la zona di copertura su Milano. Entro l’anno inoltre debutterà Duo, la microcar elettrica che abbiamo visto in anteprima al Salone di Parigi, che affiancherà le Spring già circolanti per Milano.

ANCHE LA SICUREZZA Entro giugno verrà introdotta, inizialmente su 250 Dacia Spring, la funzione “Safe Driving Pilot”, una tecnologia volta ad aumentare la sicurezza attiva e passiva della citycar rumena (che da questo punto di vista non è molto dotata) tramite una dashcam e sensori extra montati sull’auto. Una soluzione già in uso nella flotta di Madrid e che, nei primi mesi di sperimentazione, ha permesso di ridurre gli incidenti del 51%. I dati raccolti dal dispositivo serviranno sia a Zity che Dacia per monitorare il comportamento degli automobilisti, e capire come migliorare le prossime auto.

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico: visuale laterale

LE DICHIARAZIONI “Sempre più utenti si affidano al car sharing di Zity e questo è testimoniato dalla valutazione di oltre il 60% dei nuovi iscritti che hanno premiato i servizi di una flotta full electric con una media di 4,25/5 stelle”, ha dichiarato Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia. “Un dato che ci fa onore e che si aggiunge ai quasi 4 milioni di chilometri percorsi finora, per una media giornaliera di 11.000 km, senza l'utilizzo di carburante”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/06/2023