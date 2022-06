Zity, il car sharing di Mobilize arriva a Milano

Dopo Madrid, Parigi e Lione arriva anche a Milano il servizio di car sharing Zity by Mobilize, la business unit del gruppo Renault dedicata ai servizi di mobilità sostenibile. E proprio nei giorni scorsi Mobilize ha presentato Limo, la sua prima autovettura elettrica destinata a tassisti, NCC e flotte.

Zity by Mobilize, il servizio di car sharing arriva a Milano

Zity è un servizio di car sharing free-floating 100% elettrico, interamente gestito tramite app, e che permette ai suoi utilizzatori di salire a bordo di una piccola Dacia Spring elettrica. Dall’apertura delle pre-registrazioni al servizio, già seimila sono gli utenti milanesi che si sono registrati sulla piattaforma, ma il bacino di utenza è molto più ampio: secondo una ricerca commissionata da Zity, più di 340.000 milanesi sono già utenti attivi di servizi di sharing, e il 79% degli intervistati si dice preoccupato per l’ambiente. L’età media degli utenti del car sharing a Milano va dai 36 ai 45 anni, e il 62% di loro utilizza giornalmente l’auto per i propri spostamenti.

Zity by Mobilize, tariffe scontate per il lancio del servizio

FREE FLOATING Questa definizione, utilizzata anche per i servizi di noleggio di monopattini, e-bike e scooter elettrici, significa che i veicoli sono dislocati in punti diversi all’interno dell’area coperta dal servizio. Gli utenti li localizzano tramite app, li possono noleggiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono poi restituirli a fine noleggio parcheggiando dove risulta più comodo per loro. Zity è disponibile in un’area di 112 km2 all’interno della città di Milano, che potete vedere in questa mappa.

Zity by Mobilize, le Dacia Spring della flotta

A Milano sono disponibili ben 450 Dacia Spring, la city car a 4 posti compatta, essenziale e robusta (e che anche noi abbiamo messo alla prova). Autonomia di 305 km nel ciclo urbano WLTP, Apple Car Play e Android Auto di serie: tutto quello che serve per brevi spostamenti in città. Secondo Zity, infatti, le auto in car sharing vengono utilizzate per tragitti medi di una decina di km.

Mobilize Day 2022: Duo, veicolo elettrico a due posti

PRESTO A DUE POSTI Anticipata durante la conferenza Mobilize dello scorso maggio, il prossimo anno dovrebbe debuttare la piccola Duo, auto a 2 posti 100% elettrica che verrà utilizzata per i servizi di car sharing: Zity, ovviamente, ma non solo.

Zity by Mobilize, tutto gestito tramite app

Per poter usufruire del servizio occorre innanzitutto scaricare la app Zity, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, e creare un account (inserendo con e-mail, numero di telefono, fotografia, carta di identità e patente). Al momento della registrazione si ottiene un credito bonus di 10 euro; inoltre, per ogni amico invitato che completa un noleggio si ottengono altri 10 euro di credito. Una volta completata la registrazione si localizza un veicolo vicino tramite app, ed è possibile prenotarlo (l'auto rimane così “bloccata” per venti minuti).

Zity by Mobilize, la mappa del servizio

PUOI ANCHE TENERLA FERMA Una volta avviato il noleggio, ci si può muovere liberamente, anche fuori dall’area del servizio, nei limiti dell’autonomia dell’auto (che non può essere ricaricata in autonomia dagli utenti). È possibile, nel caso si debbano effettuare brevi soste, attivare la modalità “Stand By” che di fatto dimezza il costo al minuto del noleggio. Una volta concluso il noleggio, basta parcheggiare l’auto in un qualsiasi area di parcheggio della città all’interno dell’area di copertura del servizio: provvederà poi il team operations di Zity a pulire e ricaricare le auto.

Non ci sono costi di registrazione né canoni di abbonamento. La tariffazione è al minuto di utilizzo. In occasione del lancio del servizio sono disponibili tariffe scontate di 0,23 euro al minuto, la più conveniente al momento su Milano, mentre la tariffa di “Stand By” è di 0,12 euro al minuto. Al termine del periodo di prova le tariffe dovrebbero aumentare leggermente, passando rispettivamente a 0,29 euro e 0,15 euro al minuto.

Zity by Mobilize, la app per sbloccare l'auto

SEMPRE LA MIGLIOR TARIFFA Zity offre anche una serie di tariffe flat (anch’esse in promozione lancio):

29 euro per 4 ore

39 euro per 8 ore

49 euro per un giorno

79 euro per 2 giorni

99 euro per 3 giorni

Il sistema applica automaticamente sempre la tariffa più conveniente per l’utente. Per esempio, appena il costo di noleggio arriva a 29 euro (quindi dopo due ore e qualche minuto), è possibile tenere l’auto fino a quattro ore senza pagare costi aggiuntivi.

PACCHETTI BUNDLE Dalla app e dal sito ufficiale è possibile acquistare pacchetti di “credito” che consentono un ulteriore risparmio: con un pacchetto da 100 euro, per esempio, si ottengono 130 euro di credito da spendere in noleggi entro 180 giorni, in tutte le città in cui è attivo Zity.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/06/2022