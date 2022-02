Mobilize Charge Pass, 2.500 km gratis per la nuova Mégane elettrica

Mobilize è il brand del Gruppo Renault dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e ricarica elettrica. A ridosso della presentazione della nuova Renault Mégane E-Tech Electric, che abbiamo provato sulle strade dell’Andalusia (qui il nostro primo contatto), ecco arrivare anche l’offerta di servizi dedicati a uno degli aspetti più critici per chi si avvicina al mondo delle auto elettriche: la ricarica.

Mobilize Charge Pass, una sola card per 260mila colonnine in tutta Europa

MOBILIZE CHARGE PASS La prima novità presentata da Mobilize è il servizio Charge Pass, che - analogamente a quanto fatto da altri produttori, vedi Powerpass di Skoda - permette di ricaricare la propria Renault elettrica in oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa, utilizzando direttamente la funzione all’interno della app My Renault. Il vantaggio principale di questa proposta, come sa bene chi si trova tra le mani un’auto a batteria, è risparmiarsi la fatica e lo stress di dover sottoscrivere un abbonamento per ogni gestore, potendo comunque accedere alla stragrande maggioranza dei punti di ricarica presenti sul nostro territorio (Enel X, be Charge, Ionity ecc.). Per quanto riguarda Ionity, il servizio Charge Pass prevede di potersi collegare anche alle colonnine ultrafast, per il momento al costo di mercato (0,79 €/kW): nel corso dell’estate arriveranno abbonamenti e tariffe specifici proprio per Ionity.

Mobilize Charge Pass, la presa di ricarica della nuova Renault Mégane E-Tech Electric

VIAGGI GRATIS Nella fase di lancio della nuova Mégane E-Tech Electric, i clienti riceveranno un codice da utilizzare su tutta la rete coperta da Charge Pass, con un importo prepagato (200 €) che, se ben speso, permette di percorrere senza preoccupazioni i primi 2.500 km in compagnia della crossover francese.

Mobilize Charge Pass, servizi di bordo connessi per facilitare la ricarica

ANCHE PER LE FLOTTE Mobilize propone anche le Power Solutions per la ricarica delle flotte elettriche, con un servizio di consulenza a 360° per progettare e implementare l’infrastruttura di ricarica su misura, aiutando così le aziende nella loro transizione a una mobilità 100% elettrica. Mobilize accompagna l’azienda nelle fasi di progettazione, installazione e gestione delle infrastrutture, ma anche di monitoraggio delle ricariche del parco auto, diventando un interlocutore unico in tutte le fasi del passaggio, aiutando le aziende a ottimizzare il costo totale (TCO) delle proprie flotte.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/02/2022