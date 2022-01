Nuova Mégane E-Tech Electric, il display è da record: il video

Quasi un metro quadrato di Gorilla Glass ricopre i due display a “L” della nuova auto elettrica francese. Come funziona, anche in video

Non scherza Renault, quando dice che la sua nuova media Megane è una rivoluzione (anzi, una Renaulution): dal punto di vista estetico, con le sue linee da crossover compatto, ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico, con un infotainment che, nel segmento, non ha davvero rivali.

Renault Megane E-Tech Electric: la tecnologia a bordo della nuova elettrica francese

CHE SCHERMO! La prima cosa che si nota è l’enormità della superficie vetrata a “L” che domina la plancia: 774 cm2 di schermo Gorilla Glass (lo stesso usato per proteggere i display degli smartphone) che ricoprono il display da 12,3” del quadro strumenti, dietro il volante, e quello da 12” a sviluppo verticale al centro della plancia, leggermente orientato verso il guidatore. Una soluzione che ricorda quella del MBUX Hyperscreen di Mercedes, per ora destinato solo alle lussuose berline della Classe S (e la versione elettrica EQS). Lo schermo ha una risoluzione ad alta definizione di 267 PPI - punti per pollice, trattamento antiriflesso e anti-impronte digitali.

Renault Megane E-Tech Electric: schermo da 774 cm2 con Gorilla Glass

OPENR L’interfaccia utente si chiama OpenR Link, si basa su Android OS ed è stata sviluppata in collaborazione con LG: offre tutte le soluzioni dell’ecosistema Google, a cominciare dalle mappe del navigatore ottimizzate per le necessità di un’auto elettrica (sulla falsariga di quanto visto su Volvo XC40 Recharge, per intenderci). Rimangono disponibili i protocolli Android Auto e Apple CarPlay, ma l’idea alla base del nuovo infotainment Renault è proprio quella di rendere superflua la connessione con il telefono, offrendo un’esperienza d’uso quanto più simile a quella che abbiamo quotidianamente con i nostri smartphone, a cominciare dalla fluidità dello schermo, sette volte superiore a quello della generazione precedente: un risultato reso possibile dall’utilizzo degli ultimi processori Snapdragon di Qualcomm, con cui la casa francese ha stretto recentemente un accordo.

Renault Megane E-Tech Electric: il posto guida

QUALCHE TASTO RIMANE Sotto lo schermo centrale rimangono comunque alcuni tasti fisici a pianoforte, dedicati alle impostazioni più importanti come la regolazione della climatizzazione: una scelta che ben si integra nel design dell’auto, e soprattutto che evita distrazioni alla guida.

Renault Megane E-Tech Electric: aumenta lo spazio a bordo

PIATTAFORMA DEDICATA Su Renault Megane E-Tech Electric debutta la nuova piattaforma CMF-EV per le auto elettriche, che ha permesso di spostare l’impianto di climatizzazione all’interno del cofano motore, liberando spazio in abitacolo, riducendo le dimensioni della plancia e aumentando lo spazio a disposizione dei passeggeri (anche il selettore di marcia è sul volante).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2022