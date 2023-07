Nuova Dacia Sandero? Certo, full electric (ma anche no). Cosa sappiamo

Sandero quarta generazione sia EV, sia Hybrid. E (forse) solo Stepway. Uscirà non prima del 2027 e (no panic) sarà ancora una low cost

Sempre una compatta semplice e robusta, sempre dal prezzo accessibile, sempre in cima alle classifiche di vendita. Ma con la novità dell'alimentazione elettrica, ed è qui che nasce la sfida più impegnativa. Tutto cambi affinché tutto resti come prima: se Dacia Sandero di quarta generazione sarà per davvero interprete della filosofia gattopardesca, lo sapremo presto. Anzi, non molto presto. A occhio e croce, lo sapremo nel 2027. Snoccoliamo qualche altra anticipazione?

Dacia Sandero, dal 2027 (anche) EV

SAVE THE DATE Riporta Autocar UK come il CEO Dacia Denis Le Vot abbia rivelato che nuova Sandero ''arriverà ''nel 2027 o 2028'' (la terza generazione nasce nel 2020), sopravviverà fino ''al 2034 o 2035'' e sarà insignita del ruolo di ''portabandiera del percorso del marchio verso una gamma ad emissioni zero, ma dai costi sempre popolari''. Più facile a dirsi, che non a mettersi in pratica. Quali espedienti? Le economia di scala, innanzitutto.

Nuova Sandero, elettrica ma anche low cost

DNA R5 Una volta lanciata nuova Duster nel 2024, ogni Dacia (tranne Spring) sarà basata sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault. Le rispettive versioni full electric seguiranno l'esempio, passando all'equivalente piattaforma CMF-BEV. Ciò significa che nuova Sandero EV sarà a tutti gli effetti il corrispettivo Dacia di nuova Renault 5: stessa identica meccanica di base, ma con una maggiore attenzione al senso pratico e alla guida tutto terreno (leggi oltre). Ma per contenere i prezzi entro - diciamo - almeno i 20.000 euro, serve pure altro. Tipo...

Nuova Sandero EV: una Renault 5 in salsa Dacia

LOW COST, LOW RANGE ...tipo valori bassi di performance e di autonomia. Sempre citando Autocar UK (che propone anche un render del veicolo di prossima edizione), Le Vot avrebbe spiegato che per rimanere una delle auto più convenienti nel suo segmento, nuova Sandero dovrà rinunciare alle alte prestazioni della maggior parte delle sue rivali. ''Punteremo su un'autonomia più breve e tempi di ricarica più lunghi'' rispetto alle concorrenti elettriche di segmento B, afferma Le Vot. ''Sandero non mirerà a ''un'autonomia di 500-600 km e una ricarica in 20 minuti''. Per contenere i costi e accontentarsi di una percorrenza ''basic'', batterie a base di sodio? “Alcuni - commenta il manager francese - sostengono che le batterie al sodio non siano eccezionali perché non immagazzinano molta energia e sono pesanti. Ma costano poco...''.

Nuova Sandero full hybrid? Jogger docet

SANDERO HYBRID? Batterie al litio o al sodio, sta di fatto che nuova Sandero EV è già un punto fermo. Ma non sarà l'unica variante. Resta altamente probabile anche una nuova Dacia Sandero con motore termico. Una Sandero a benzina o, ancora più verosimile, una Sandero equipaggiata della tecnologia ibrida recentemente introdotta su Jogger, quindi di tipo full hybrid. Siamo pronti a scommetterci.

Nuova Sandero solo in veste Stepway. Così sembra

STEPWAY STYLE Dalla dinamica allo stile. Il capo del design David Durand suggerisce come la prossima Sandero sarà sostanzialmente differente dal modello attuale, ma rimarrà riconoscibile come una berlina compatta, non come un crossover. Anche se sarà comunque un'auto “che potrai usare in ogni condizione, senza la paura di causare danni se percorri una brutta strada, con un'altezza da terra sufficientemente alta'', anticipa Durant. Sulla base di questa prospettiva, e alla luce di un mix di vendita che oggi assegna alla versione Stepway il 70% delle preferenze, è possibile che nuova Sandero verrà declinata esclusivamente in un formato che coincide proprio con le attuali dotazioni Stepway. That'a all folks. Almeno per ora.

Fonte: Autocar UK

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/07/2023