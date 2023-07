Nuova Renault 5? Sta studiando da compatta elettrica modello. Il punto

Prima apparizione in pubblico del concept: IAA Mobility di Monaco 2021. Seguì, al Salone di Parigi 2022 e sempre in formato concept, R5 Turbo 3E. Da allora, su nuova Renault 5 l'attenzione mediatica è stata più debole. Niente panico, il modello è confermato. É solo afflitto da una gestazione particolarmente lunga e laboriosa. Appuntamento nel 2024: ma a che punto stanno ora i lavori? Quasi leggendoci nel pensiero, la Losanga ci propone un assaggio del processo, mostrando i prototipi di convalida finale.

Nuova R5, un prototipo all'interno del Renault Prototype Build Centre di Parigi

DIETRO LE QUINTE Costruite all'interno del Prototype Build Centre di Renault con sede a Parigi, le auto di prova saranno poi spedite in tutto il mondo per completare i test finali in ogni tipo di condizione, per garantire che il prodotto che sarà in vendita il prossimo anno sia il più perfetto possibile. Ad alcuni scatti delle scocche dei prototipi in lavorazione (vedi gallery), di nuova R5 la Casa aggiunge due render (vedi copertina, vedi sotto). Che confermano un'indiscrezione, ovvero che il modello di produzione rimarrà molto vicino alla R5 concept rivelata ad inizio 2021. Con la quale condividerà le proporzioni robuste e la carrozzeria compatta a cinque porte. Giuto qualche sottile cambiamento necessario all'omologazione, come l'uso delle tradizionali maniglie porta anteriori, specchietti retrovisori standard e ruote dal raggio più piccolo. Già che siamo in argomento, ricapitoliamo un paio di caratteristiche già note.

Nuova Renault 5, il suo design resta fedele al concept 2021

POWERTRAIN

Nuova Renault 5 sarà il primo veicolo basato sulla piattaforma CMF-B EV dell'Alleanza Renault-Nissan, specificamente progettata per i veicoli elettrici di dimensioni baby e in predicato di equipaggiare anche Nissan Micra di prossima generazione. Renault rivendica fino a 400 km di autonomia: almeno, per il pacco batteria da 52 kWh, visto che il modello entry level sarà dotato di una batteria da 40 kWh, che offrirà un'autonomia inferiore. La nuova 5 sarà anche la prima Renault completamente elettrica dotata di compatibilità da veicolo a rete (Vehicle-to-Grid, o V2G), cioè in grado di reimmettere in modo intelligente l'elettricità nella rete domestica quando le tariffe elettriche sono più alte. Persino nella rete pubblica stessa, se la domanda lo richiede. La funzionalità V2G non dovrebbe produrre effetti negativi sulla durata della batteria, assicura Renault, con il servizio disponibile tramite un terminale wallbox installato in casa, progettato da Mobilize e accompagnato da uno speciale contratto elettrico. La tecnologia V2G sarà disponibile nel 2024 in Francia e Germania, prima di arrivare in Italia - con ogni probabilità - nel 2025.

La nuova piattaforma CMF-B EV dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi

MOTORE Renault 5 sarà spinta da un'unità standard da 134 CV che equipaggerà tutti i prossimi piccoli veicoli elettrici di Renault, come parte della spinta del marchio per aumentare le economie di scala, ridurre i costi di produzione e trasferire i risparmi ai consumatori.

DESIGN

Renault 5 tra passato e futuro

Lunga meno di 4 metri, nuova Renault 5 trarrà forte ispirazione dalla sua antenata, condividendo la stessa silhouette squadrata. I designer del team di Gilles Vidal hanno ovviamente modernizzato caratteristiche come i fari, il cofano del bagagliaio e le luci posteriori. Maniglie porte nascoste nel montante C (da confermare) e porte posteriori a filo con i pannelli laterali daranno l'illusione di uno stile di carrozzeria a tre porte. I passaruota svasati sono un cenno alle varianti Turbo della Renault 5 originale, e a proposito di spirito racing: una versione a stemma Alpine è già in cantiere, vedi Alpine A290 concept.

Alpine A290 concept

INTERNI Non sono stati rivelati scatti ufficiali degli interni, tuttavia l'abitacolo dovrebbe esprimere un ambiente minimalista, con quadro strumenti digitale trasparente visibile sopra il cruscotto.

IL PREZZO

I listini devono ancora essere confermati, tuttavia a Monaco 2021 Renault citò un ordine di grandezza tra 20.000 euro e 25.000 euro. Se sarà in grado di mantenere i suoi prezzi all'interno di questa fascia, Renault 5 sarà uno dei nuovi veicoli elettrici più economici da acquistare. In diretta concorrenza con Volkswagen ID.2. A presto per aggiornamenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/07/2023