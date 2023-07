Al volante della nuova Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine

Dovrebbe essere solo un facelift, ma a colpo d'occhio la Renault Clio sembra tutta nuova. E infatti cambia il look, mentre all'interno i rivestimenti sono più sostenibili: zero pelle e fino al 60% di materiali riciclati, oppure di origine biologica, secondo l'allestimento. Non mancano aggiornamenti al motore E-Tech full hybrid, oggetto della prova, nel nuovo allestimento Esprit Alpine top di gamma: ecco che opinioni mi sono fatto e quali consumi ho registrato durante il test drive.

Alla guida della nuova Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine

Una Clio totalmente nuova può attendere: quella di quest'anno non è un vero ricambio generazionale, ma un facelift di metà carriera. Eppure fai fatica a riconoscerla. L'occhio cade sul frontale, che punta su linee tese, geometriche, sottolineate da prismi cromati in rilievo che danno tridimensionalità alla calandra, giocando con la riflessione della luce: più accentuata ai lati, mentre la parte centrale rimane in ombra. L'effetto, lasciatemelo dire, ricorda un po' le Peugeot di ultima generazione, ma il risultato è sportivo e grintoso, specie nel nuovo allestimento Esprit Alpine dell'auto in prova. Anche il posteriore è stato rivisto e, pur rimanendo meno vistoso del frontale, ne segue le forme più squadrate che in passato. Il lato B spicca per la pulizia delle linee, esaltato dai nuovi cristalli trasparenti delle luci.

LE DIMENSIONI CHE CONTANO Fari a LED di serie - e pure migliorati - fin dal livello base, che da un lato illuminano meglio la strada, gestendo con più precisione luci anabbaglianti e abbaglianti automatici, e dall'altro hanno anche un design più d'impatto rispetto a quelli precedenti. Da fuori trasmette un'impressione di qualità e solidità, la nuova Clio, come se avesse fatto un salto di categoria. Anche se nelle dimensioni rimane invariata. Siamo a 4 metri e 5 centimetri tra un paraurti e l'altro, con sedili posteriori in grado di accogliere degnamente passeggeri di oltre 1,85 m. Il bagagliaio di questa versione ibrida va da 301 a 967 litri: niente male, ma il piano d'appoggio è un po' infossato rispetto alla soglia e fa fare un pizzico di fatica in più nelle operazioni di carico e scarico.

Prova della Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine

GLI INTERNI AI RAGGI X Dentro riconosci una plancia organizzata come prima, con un quadro strumenti digitale davanti al guidatore da 7 a 10 pollici e un display a centro plancia per l'infotainment da 7 o 9,3 pollici secondo gli allestimenti: montato in verticale e compatibile con le versioni wireless di Android Auto e Apple CarPlay. Proprio l'infotainment è stato l'aspetto meno convincente: a volte lento nel passare da un menu all'altro con il navigatore in funzione. Un problema che probabilmente è risolvibile con un semplice aggiornamento software, dopotutto mancano ancora un paio di mesi prima dell'arrivo nelle concessionarie. Alti e bassi quanto a qualità percepita. Bella la parte superiore della plancia, morbida e liscia, mentre il tessuto che ricopre la fascia centrale nell'allestimento Esprit Alpine è piuttosto ruvido. I pannelli porta anteriori sono in parte rivestiti di materiale morbido, mentre nei posteriori la plastica è lasciata a nudo. E come sulla Clio E-Tech della precedente generazione (qui la prova), i tasti a centro plancia hanno una consistenza un po' croccante.

TI GASA COI SEDILI Sulla Esprit Alpine in prova il colpo d'ala sono i sedili sportivi, che sembrano rubati a una supercar da mille cavalli. Sono pure molto comodi, se siete tra coloro che apprezzano il sostegno in curva di fianchetti assai generosi. Meno agevole è salire e scendere, se lo chiedete a vostra nonna: superata la barriera del fianchetto, si sprofonda leggermente e chi ha perso agilità potrebbe richiedere un aiutino per uscire. Meglio allora l'allestimento inferiore Techno, che ha sedili comunque ben profilati, ma che lasciano maggiore libertà di movimento. Il volante e la pedaliera in alluminio contribuiscono a dare un tono sportivo a tutto l'abitacolo. Chiaro che con un motore ibrido da 145 CV sotto al cofano la missione della Clio E-Tech non è staccare il tempone in pista, ma qualche suggestione corsaiola non guasta anche se ti limiti ad affrontare il casa-ufficio nell'ora di punta.

Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, volante e strumentazione digitale

Alla guida, la prima cosa che noto è l'ergonomia: tutto è ben posizionato e la leva del cambio automatico è vicina al volante (anche se nella guida si usa pochissimo). Lo sterzo è incisivo senza perdere la giusta dose di progressività e il cambio automatico Multimode - cuore del sistema ibrido Renault - è efficiente e puntuale, senza accusare il fastidioso effetto scooter che trovo, per esempio, sulle Toyota. Funziona solo come automatico, senza darmi l'opzione di selezionare le marce manualmente, e dunque non trovo palette dietro al volante, ma lavora talmente bene da solo che non sento il bisogno di dargli dei suggerimenti. Manca anche la modalità per la guida monopedale: selezionando B aumento freno motore e recupero di energia al rilascio del gas, ma la Clio E-Tech non arriva mai a fermarsi da sola al semaforo.

I NUMERI DELLA CLIO E-TECH Il cambio è accoppiato a due motori elettrici e a un millesei benzina a quattro cilindri. Insieme sviluppano 145 cavalli, ossia 5 in più di prima grazie a un nuovo software che sfrutta meglio la parte elettrica. La coppia massima è di 205 Nm disponibili fin da fermi, visto che sono quelli del motore elettrico: l'unico ad agire nelle partenze al semaforo. I numeri della Clio E-Tech sono 174 km/h di velocità massima autolimitata e uno 0-100 km/h in 9,3 secondi. Numeri interessanti, che tuttavia non dicono nulla delle sue migliori qualità.

Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, panoramica del divanetto posteriore

CONSUMI ED EMISSIONI Ciò che spicca della Clio E-Tech sono infatti la silenziosità di marcia, degna di auto di categorie ben superiori, e i consumi molto contenuti. Il miglior risultato misurato in prova tramite il computer di bordo è stato di 4,6 l/100 km lungo un percorso misto: ben oltre 20 km/l, per chi preferisce la vecchia notazione. A ciò corrispondono emissioni molto contenute, tra 95 e 98 g/km di CO2: meno dei 100 g/km richiesti per entrare gratis nell'Area C di Milano (appena rincarata), per il momento. Un risultato che in genere è alla portata delle plug-in hybrid e delle elettriche, ma non delle full-hybrid come la Clio. Ricca la dotazione in fatto di aiuti elettronici, che prevedono 20 diversi dispositivi a dare la guida assistita di livello 2, e comprendono anche un sistema di telecamere a 360° per facilitare le manovre.

Per ora l'unica Renault Clio di cui conosciamo il prezzo è proprio la Esprit Alpine con motore E-Tech full hybrid: il top di gamma, proposto a 26.550 euro più eventuali accessori. Rispetto al precedente top di gamma Engineered l'asticella si alza di appena 50 euro, pur a fronte di una dotazione di serie molto più ricca, ci dicono. Mistero sui prezzi delle entry level, ma sappiamo che nel listino precedente tra il massimo e il minimo c'erano circa 9.000 euro di differenza. Renault per ora non conferma, ma tirando a indovinare è probabile che il nuovo listino attacherà comunque sotto i 20mila euro.

Renault Clio 2024, il nuovo allestimento Esprit Alpine sostituisce il precedente R.S. Line

LE ALTERNATIVE Resta da capire se la motorizzazione ibrida sia la scelta giusta, visto che le alternative non mancano. In particolare, Clio 2024 è proposta anche con un tre cilindri benzina da un litro di cilindrata e 65 CV, combinato con un cambio manuale a 5 marce. Di questa unità esiste una versione turbo che sviluppa 90 CV ed è abbinata a un manuale a 6 marce. Poi c'è la versione bi-fuel a benzina e GPL, che sviluppa 100 CV, e un Diesel 4 cilindri da 1,5 litri, 100 CV e ben 260 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale.

DIMMI CHI SEI, TI DICO QUALE SCEGLIERE Per consumi, la E-Tech full hybrid della nostra prova è certamente la scelta top, mentre per la brillantezza della guida il Diesel non è da sottovalutare. La bi-fuel a GPL consente ancora un buon risparmio alla pompa. E allora? Il commuter probabilmente farà meglio a puntare sull'ibrida, mentre l'agente di commercio potrebbe trovare conveniente la Clio a GPL. La Diesel è probabilmente la scelta più adatta a chi ha il piede pesante: piacere di guida garantito, ma anche una svalutazione probabilmente maggiore nei prossimi anni. Una scelta di passione, più che di ragione.

Motore 1,6 litri, 4 cilindri benzina aspirato full hybrid Potenza e coppia 145 CV, 205 Nm Velocità 174 km/h; da 0 a 100 km/h in 9,3” Trazione anteriore Cambio automatico Multi-mode Dimensioni 4,05 x 1,80 x 1,44 m Bagagliaio da 301 a 967 litri Prezzo da 26.550 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/07/2023