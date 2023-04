Renault Clio facelift, le foto spia. Cosa cambia e cosa invece no

L'esordio è sempre più vicino, a metà aprile Renault Clio restyling 2023 si strappa di dosso anche l'ultimo strato di camuffatura. Nel frattempo, eccola che passeggia in Francia, in una delle ultime sessioni di rifinitura. Cosa aggiungono, le nostre nuove foto spia, alle informazioni snocciolate a marzo?

Nuova Renault Clio (MY23), come cambia il frontale

GLI ESTERNI Come volevasi dimostrare, il punto forte del facelift di Clio quinta generazione sono le nuove zanne LED a forma di boomerang sul paraurti anteriore, elementi del tutto simili al linguaggio stilistico dei marchi rivali Peugeot e DS. L'approccio di Renault è tuttavia leggermente diverso, con DRL più spessi sotto fari dalla forma più aggressiva. Altre modifiche includono una griglia più semplice con il nuovo emblema Renault e l'omissione delle prese d'aria dal paraurti laterale. Per quanto riguarda il posteriore, ci aspettiamo che ottenga luci a LED più sottili e allungate, come su altri modelli Renault. Ciò le consentirà di differenziarsi maggiormente da Clio quarta generazione, molto simile all'attuale modello.

Clio restyling, nuove luci posteriori

GLI INTERNI Poiché si tratta solo di un restyling, non dovrebbero registrarsi aggiornamenti radicali in abitacolo. Pertanto, Clio manterrà probabilmente il suo cockpit digitale e non adotterà la nuova configurazione OpenR di Megane E-Tech, di Austral, di nuova Espace. Tuttavia, il touchscreen da 9,3 pollici e il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici degli allestimenti superiori potrebbero beneficiare di una grafica più nitida e di nuove funzionalità software.

Clio 2023 anche plug-in?

I MOTORI Al full hybrid di Clio 1.6 E-Tech potrebbe (forse) affiancarsi la stessa soluzione ibrida plug-in che già equipaggia la collega di pianale Captur. Eventuale Clio 1.6 E-Tech Plug-in a parte, in gamma quasi certamente rimarrà il tre cilindri turbo benzina 1.0 TCe, anche in versione bi-fuel a GPL, mentre non è escluso che sotto il cofano si faccia strada anche il benzina mild-hybrid 1.3 TCe di Austral. Incerto, invece, il futuro del diesel 1.5 Blue dCi, più difficile per Renault da rendere compatibile con i prossimi (eventuali) protocolli Euro 7 sulle emissioni. Clio R.S.? Se sì, arriverà solo in seguito.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/04/2023