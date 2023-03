Renault Clio, restyling in arrivo. Anche Plug-in? Ecco cosa sappiamo

Tempi duri, per le utilitarie ''vecchio stile''. C'è chi medita il ritiro (vedi VW Polo), chi il ritiro lo ha già in pratica annunciato (vedi Ford Fiesta), chi invece resiste e al ritiro ancora non ci pensa. Vedi Renault Clio, la cui quinta generazione è ormai pronta per l'aggiornamento di metà ciclo vita. L'arrivo di Renault 5 EV non è una minaccia: i rispettivi ruoli sono ben distinti (l'una full electric, l'altra termica o ibrida), quindi avanti con le prossime puntate (almeno per un po'). Incrociando le indiscrezioni raccolte da più fonti, di Clio restyling 2023 è possibile delineare, almeno in parte, aspetto ed eventuali novità tecnico-tecnologiche. Il debutto? Molto vicino...

Renault Clio restyling, la prima foto spia

Da un punto di vista stilistico, il clou del model year 2023 dovrebbe essere rappresentato - come testimonia lo scatto furtivo di un veicolo preserie, vedi foto sopra - dalle nuove ''zanne'' ottiche a LED a forma di boomerang sui bordi del paraurti anteriore, zanne abbastanza simili ai fari diurni di Peugeot 308. Ciò non dovrebbe sorprendere, dal momento che il capo del design Renault Gilles Vidal ha trascorso gli ultimi dieci anni come capo del design Peugeot. Tuttavia, l'approccio Renault è leggermente diverso, con i DRL che dovrebbero maturare una sezione più spessa. Altre modifiche includono una griglia semplificata, con al centro il nuovo emblema Renault, inoltre la scomparsa delle prese d'aria laterali dal paraurti.

RITOCCHI Il profilo scolpito della Clio nata nel 2019 sarà identico, anche se è probabile che a catalogo si aggiungano nuove opzioni per i cerchi in lega e per il colore della carrozzeria. Non esistono immagini del posteriore, tutto lascia in ogni caso pronosticare un set di luci di coda a LED più sottili e allungate, come su altri modelli Renault.

Gli interni rimarranno sostanzialmente identici

VEDI ANCHE

Poiché si tratta di un restyling e non di una nuova generazione, non ci aspettiamo aggiornamenti radicali all'interno dell'abitacolo. Pertanto, Clio manterrà probabilmente l'odierno layout del cruscotto e non adotterà la nuova configurazione OpenR che ritroviamo su Megane E-Tech e Austral. Il touchscreen da 9,3 pollici e il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici degli allestimenti superiori potrebbero semmai beneficiare di una grafica più nitida e di nuove funzionalità software. Si aggiungeranno senz'altro nuovi sistemi di assistenza alla guida, oggi indispensabili per maturare un punteggio elevato ai test EuroNCAP.

Clio Plug-in Hybrid in vista?

La gamma propulsori di Clio 2023 non dovrebbe cambiare drasticamente, ma le versioni elettrificate avranno indubbiamente un ruolo più importante. In particolare, all'ibrido ''a ricarica automatica'' di Clio 1.6 E-Tech potrebbe affiancarsi (il condizionale è d'obbligo) la stessa soluzione ibrida plug-in che già equipaggia la collega di pianale Captur. Sospetti di Clio 1.6 E-Tech Plug-in a parte, in gamma quasi certamente rimarrà il tre cilindri turbo benzina 1.0 TCe, anche in versione bi-fuel a GPL, mentre non è escluso che sotto il cofano si faccia strada anche il benzina mild-hybrid 1.3 TCe di Austral. Incerto, invece, il futuro del diesel 1.5 Blue dCi, più difficile per Renault da rendere compatibile con i prossimi (eventuali) protocolli Euro 7 sulle emissioni. Clio R.S.? Forse sì, forse no. E in caso affermativo, una Clio ad alte prestazioni potrebbe abbandonare la denominazione storica ed essere venduta come Alpine Clio R.S..

Clio R.S. potrebbe cambiare nome

Renault Clio restyling verrà svelata a metà aprile, con il lancio sul mercato che seguirà in estate. A giudicare dalla strategia utilizzata per nuova Renault Espace, aspettiamoci una campagna di teaser a partire dalle prossime settimane.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/03/2023