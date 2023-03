Nuova Renault Espace: le immagini in Rete prima della première

Il sito francese di Renault ha brevemente pubblicato, e poi rimosso, alcune pagine del manuale d'uso della nuova Renault Espace 2024, svelandone le forme prima della presentazione ufficiale. Quello che emerge chiaramente dalle immagini è che le forme originali da monovolume si sono trasformate in quelle di un maxi SUV che riprende più di alcuni spunti estetici dalla sorellina Renault Austral (qui a confronto con Qashqai e Corolla Cross) e che l'abitacolo è indiscutibilmente proposto anche in versione a 7 posti.

Le tre viste della nuova Renault Espace 2024 da un manuale pubblicato sul sito francese

Rispetto alla Renault Espace attuale, lanciata nel 2020 (qui la prova), la sesta generazione in uscita nel 2024 sarà più corta di 14 centimetri, per una lunghezza di 4,72 metri da un paraurti all'altro. Anche altezza e larghezza si riducono, con 1,65 m dal suolo ai mancorrenti e 1,83 m specchietti esclusi. Non di meno, la nuova Espace è leggermente più grande della Nissan X-Trail (qui il video onboard) e della Mitsubishi Outlander, con cui condivide la piattaforma CMF-CD: pochi centimetri, si intende, ma dimostrano che la Régie ci teneva molto a offrire il massimo in fatto di abitabilità.

Nuova Renault Espace 2024, l'abitacolo può avere 7 posti

VEDI ANCHE

A tal proposito, si dice che - nonostante ingombri inferiori - l'abitacolo del nuovo Espace sia più ampio del precedente. Confermata dal manuale la variante a sette posti, dalle illustrazioni si nota anche come i sedili della seconda fila scorrano in avanti e si ripieghino per consentire l'accesso alla terza fila. Quest'ultima può poi essere ripiegata sotto al piano di carico quando non viene utilizzata. Dalle planimetrie lo spazio in configurazione 5 posti pare abbondante per chi siede in seconda fila come per il bagaglio, e dai teaser ufficiali già pubblicati da Renault sappiamo che la nuova Espace avrà un tetto panoramico particolarmente ampio, a tutto vantaggio della luce a bordo.

Nuova Renault Espace 2024 - dal sito Carscoops

Le nuove immagini svelano poi che su Espace ritroveremo la plancia OpenR già vista su Renault Austral, con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici davanti al guidatore, un display touch da 12 pollici con orientamento verticale a centro plancia per l'iinfotainment e uno Head-up Display a proiettare sul parabrezza le informazioni di marcia: in uno schermo virtuale da 9,3 pollici. Le motorizzazioni a listino saranno molto probabilmente le stesse proposte per l'Austral, compresi i propulsori mild-hybrid e full-hybrid che producono fino a 200 CV, ma con l'unica opzione della trazione anteriore. La prémiere era prevista per il 28 marzo, ma la fuga di notizie potrebbe indurre Renault ad anticipare i tempi. Staremo a vedere.

Fonte: CarScoops

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2023