Che tetto! Nuova Espace in anteprima il prossimo 28 marzo. Mini video

Cambiano le forme, non la sua funzione, quella che è specificata sin dal nome, ovvero regalare viaggi a tutto spazio per persone e oggetti. Spazio la cui percezione è tanto maggiore, quanto più è spalancata la ''finestra'' sull'esterno. Tra gli effetti speciali coi quali nuova Renault Espace ha intenzione di sorprendere il pubblico il prossimo 28 marzo, data individuata per la world premiere, una menzione particolare la merita indubbiamente il tetto panoramico. Uno dei più grande di sempre, come testimonia anche la breve video clip (vedi foto di cover).

Nuova Renault Espace, le prime foto degli interni

VEDI ANCHE

APRITI CIELO Oltre a diffondere le immagini del tetto (senza traversine), Renault ne specifica anche le misure: 1,33 metri di lunghezza, 84 cm di larghezza. Significa un metro quadrato abbondante di superficie vetrata, significa inoltre che il tetto trasparente si estende sin quasi sopra la testa dei due passeggeri di terza fila. Eh già, perché Espace sesta generazione completa la sua trasformazione in SUV, ma conserva pur sempre un abitacolo a 7 posti. Abitacolo il cui ''davanzale'', apparentemente, ricorda da vicino il cruscotto di Austral, modello del quale dopotutto nuova Espace dovrebbe chiedere in prestito l'architettura meccanica (motori ibridi inclusi), differenziadosi per un passo maggiorato e per lo stile di fiancata e posteriore. Salvo nuovi (e assai probabili) assaggini foto e video, appuntamento a fine marzo.

Renault Espace, la nuova silhouette

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/03/2023