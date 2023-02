Nuova Renault Kangoo 100% elettrica, vendite al via. Prezzi e versioni

Aperti gli ordini per Kangoo E-Tech Electric, per la prima volta anche in versione passeggeri. Un solo powertrain, due allestimenti

Corsa alla colonnina di ricarica, iscrizioni aperte a tutti, non soltanto a SUV, berline e citycar. Renault sul full electric punta forte e non dimentica di convertire la sua multispazio storica. Già in passato declinata in formato EV in edizione van (Kangoo Z.E.), per la prima volta ora Kangoo sposa l'elettrico pure in carrozzeria ''civile'', non solo quindi in versione commerciale. Presentata allo scorso Salone di Parigi, Renault Kangoo E-Tech Electric è ordinabile in Italia dal 7 febbraio 2023. Consegne a partire da marzo 2023. Quali combinazioni?

Nuova Renault Kangoo E-Tech Electric, via alle vendite

POWERTRAIN Per motore e batteria, la scelta è una soltanto. Unità motrice da 120 cv e 245 Nm, accumulatore da 45 kWh, un volume di energia sufficiente a percorrere 245 km (da ciclo combinato WLTP). L'autonomia può essere meglio conservata selezionando la modalità Eco, che limita la potenza a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h. Tre intensità di frenata rigenerativa e pompa di calore per il clima automatico bi-zona contribuiscono a non disperdere preziosi kilowattora lungo il percorso, anche quando la temperatura esterna è particolarmente rigida.

Kangoo E-Tech Electric, pompa di calore per il clima automatico

RICARICA BATTERIE Nuovo Kangoo E-Tech Electric è equipaggiato di serie con caricatore di bordo da 22 kW AC (corrente alternata), che consente di passare dal 15% all’80% di autonomia in 2 ore e 40 minuti su wallbox/colonnine AC a 11 kW e in 1 ora e 30 minuti presso wallbox/colonnine AC 22kW, mentre con l'opzionale caricatore di bordo da 80 kW DC (corrente continua) la batteria recupera 170 km di autonomia (ciclo misto WLTP) in soli 27 minuti.

VEDI ANCHE

Kangoo E-Tech Electric, potenza di ricarica fino a 80 kW

AL CONFIGURATORE Kangoo E-Tech propone due livelli di allestimento. Equilibre è già provvisto di fari Full LED, vetri posteriori privacy, display del quadro strumenti da 4,2 pollici con servizi connessi My Renault, due prese Usb, inoltre - tra gli ADAS - frenata di emergenza, cruise control, sistema di mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali, allerta stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori. Lo step superiore, Techno, aggiunge - tra gli altri accessori - display da 8 pollici (senza navigazione), telecamera di parcheggio, sensori anteriori e laterali.

Kangoo E-Tech, gli interni

PREZZI Kangoo E-Tech Electric Equilibre costa 40.881 euro, cifra dalla quale scalare gli incentivi statali. Per Kangoo E-Tech Techno, prezzi da 42.480 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2023