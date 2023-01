L'alleanza Renault-Nissan cambia assetto e prepara cinque nuovi progetti

I transalpini riducono la partecipazione in Nissan dal 43% al 15% per equilibrare le forze in campo ed elaborare un nuovo piano industriale

NUOVO ASSET SOCIETARIO La partnership fra Renault e Nissan – alla quale partecipa anche Mitsubishi – è in vista di un importante cambiamento, con i due costruttori che riequilibrano la loro partecipazione e hanno dato avvio a una serie di nuovi progetti. Il management delle due società ha concordato in una riunione del consiglio operativo di pareggiare le loro partecipazioni e per rendere pubblica la nuova strategia terranno un evento il 6 febbraio che chiarirà come sono cambiati gli accordi. Ma possiamo anticipare che la joint venture vedrà Renault ridurre la sua quota in Nissan dal 43% al 15% attraverso una cessione di azioni dilazionata nel tempo. Questa soluzione metterebbe i due player sullo stesso piano, visto che Nissan attualmente possiede una quota del 15% di Renault. Resta inteso che il governo francese, l’azionista più importante della Casa francese, ha dato il benestare alla riorganizzazione fintanto che i due costruttori continueranno a collaborare su una serie di progetti industriali.

Partnership Renault-Nissan: riassetto societario e cinque nuovi progettiSUL TAVOLO CI SONO CINQUE PROGETTI I piani iniziali prevedono che Renault, Nissan e Mitsubishi Motors diano il via a cinque progetti. Uno di questi riguarderà i veicoli commerciali, uno si concentrerà sul mercato indiano e un altro attiverà una più stretta collaborazione in America Latina. Secondo il media finanziario Bloomberg, Renault ha proposto di lavorare su dieci progetti comuni. Il rafforzamento dei legami all'interno dell'Alleanza arriva in un momento di grande fermento per l'industria automobilistica. Non solo la maggior parte dei costruttori sta percorrendo la via dell’elettrificazione, ma sta anche lavorando a più stretto contatto con altre Case automobilistiche, fornitori e aziende tecnologiche. Pertanto, è logico pensare quanto sia importante che Renault e Nissan sfruttino al massimo le loro sinergie.

Partnership Renault-Nissan: la casa francese riduce la partecipazione dal 43% al 15% in NissanPIÙ FORZA AI PROGETTI DEL CEO RENAULT Attraverso il ribilanciamento, appare chiaro che l'amministratore delegato della Renault, Luca de Meo, sarà in grado di portare avanti il ​​suo piano di rimodulare la Casa francese con cinque progetti di business separati. Ciò includerà, tra gli altri, un veicolo elettrico e un'unità software denominata Ampere. Le dichiarazioni confermano che Renault vuole rafforzare anche i legami con player del calibro di Geely Powertrain e Qualcomm, mentre Nissan dovrebbe investire in Ampere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2023