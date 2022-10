Al volante della nuova Nissan X-Trail 2022: prova su strada e offroad

Come cambia X-Trail quarta generazione e soprattutto come funziona - e come si comporta - il particolarissimo ibrido e-Power

Dici Nissan X-Trail e pensi a un SUV più tosto della media: uno che se la gioca con i fuoristrada veri. Il nuovo X-Trail 2022, però, ha un motore strano: un full-hybrid (non plug-in) chiamato e-Power, che aziona le ruote solo tramite i motori elettrici e che impiega quello a benzina solo per ricaricare la batteria in movimento. Come se la cava su strada? E in fuoristrada? La prova verità.

Nissan X-Trail, generazione numero quattro

Dal morbido crossover che era diventato con la terza generazione, la nuova Nissan X-Trail di quarta generazione ritrova qualche spigolo sui fianchi e uno spirito più autenticamente da SUV, senza rinunciare a forme sinuose e morbide che lo fanno apparire più lungo di quello che è. È pure imponente, con il suo metro e settantatre di altezza. Il design è studiato per ispirare un senso di robustezza e il trucco utilizzato è una proporzione tra vetrature e lamierati 40/60. I fianchi molto verticali richiamano le prime due generazioni di X-Trail - quelle dalla connotazione più forte in chiave SUV - e promettono ampio spazio per le spalle di chi è a bordo.

SA FARSI RICONOSCERE I fari anteriori e posteriori si assomigliano, con la loro forma a boomerang, per rendere l'auto più riconoscibile da qualunque punto di osservazione. L'aerodinamica è stata ottimizzata tramite feritoie verticali nel paraurti anteriore, la griglia frontale attiva - che regola automaticamente il flusso d’aria nel vano motore -, il sottoscocca carenato e il montante anteriore ottimizzato in galleria del vento. Per la prima volta il portellone posteriore di X-Trail è realizzato con un materiale composito, mentre le portiere anteriori e posteriori, i parafanghi anteriori e il cofano sono in alluminio, al fine di limitare il peso, che va da 18 a 20 quintali circa secondo le versioni.

Nissan X-Trail visto di fronte

La promessa di Nissan in merito a X-Trail e al suo particolare sistema ibrido e-Power è che regala il piacere di guida delle auto elettriche, ma senza le complicazioni legate alla ricarica delle batterie. Qui infatti prese di ricarica non ce ne sono e ci pensa un tre cilindri da 1,5 litri e 150 CV a fornire energia agli accumulatori e, tramite questi ultimi, ai motori elettrici che da soli danno potenza alle ruote. Due le versioni: con trazione anteriore o integrale e-4orce, un 4WD logicamente elettrico che non richiede albero di trasmissione, ma che sfrutta un secondo motore al posteriore. Il cambio? Non c'è, naturalmente: come sulla stragrande maggioranza delle auto elettriche.

SILENZIO SI GUIDA X-Trail a trazione anteriore sviluppa 204 CV e 330 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 8 secondi e 170 km/h di velocità massima. La e-4orce a trazione integrale, oggetto della prova, aggiunge 136 CV e 195 Nm, per una coppia che nello spunto da fermo arriva a 525 Nm. Risultato: lo 0-100 km/h scende a 7 secondi netti e la velocità massima sale a 180 km/h. Lo sprint è davvero bruciante: ti incolla al sedile, e la prima cosa a colpirmi alla guida è che quest'ibrido ha l'effetto scooter meno avvertibile tra quelli che ho provato. Merito di un'insonorizazione fatta a regola d'arte, che rende la X-Trail silenziosissima, ma anche di un'ottimizzazione elettronica del funzionamento del motore - chiamata Linear Tune - in base alla velocità.

X-Trail, l'e-Power spinge ma in silenzio

FOCUS TECNICO Il tre cilindri a benzina della X-Trail non sfrutta il ciclo Atkinson/Miller tanto di moda tra le full hybrid della concorrenza: è infatti ottimizzato per dare il meglio a basso numero di giri grazie all'impiego del turbo e a un imbiellaggio particolare brevettato che consente di variare il rapporto di compressione durante il funzionamento. Il suo sound, per di più, è fluido e gradevole come non ti aspetti da un tre cilindri. E quando entra in funzione per ricaricare la batteria, fai davvero fatica ad accorgertene, tant'è silenzioso.

SCATTISTA Risultato: la promessa di Nissan è pienamente mantenuta. L'auto è straordinariamente pronta e reattiva all'acceleratore, con tempi di reazione di un decimillesimo di secondo: nessun propulsore tradizionale potrebbe fare altrettanto, eppure la guida rimane fluida, rilassata e silenziosa. Con consumi che in prova hanno confermato i dati dichiarati: tra 6,3 e 6,5 l/100 km per la X-Trail a trazione integrale e tra 5,8 e 5,9 l/100 km per quella a trazione anteriore. Modesta l'autonomia nella guida puramente elettrica (consentita da un apposito pulsante sulla console centrale): circa 2 km con la batteria, che ha appena 2 kWh di capacità. Il che non limita l'efficacia del sistema, ma chi abita a Milano sappia che, con emissioni superiori a 100 g/km (siamo tra 131 e 152 g/km), la X-Trail paga il ticket di 5 euro per entrare nella famigerata Area C.

X-Trail 2022, prova consumi superata

VEDI ANCHE

MONOPEDALE Guida sempre facile e comfort ai massimi livelli, dunque, con l'aiuto di sospensioni che assorbono le asperità a meraviglia nonostante i cerchi da 20 pollici e pneumatici dalla spalla bassa. Il tutto senza dimenticare una grande compostezza tra le curve, dove pure lo sterzo brilla per precisione e direzionalità. Scuotimenti al minimo aiutano i passeggeri a non soffrire il mal d'auto: una caratteristica che si evidenzia anche in frenata, dove la X-Trail e-Force rimane molto piatta. Non manca la funzione ''e-pedal'', che si attiva con un pulsante sulla console centrale e permette di aumentare il freno motore e con esso il recupero di energia in rilascio: è quasi una guida monopedale, nel senso che rende spesso superfluo l'uso dei freni, ma non permette di arrivare all'arresto del veicolo con il semplice rilascio del pedale del gas.

IN OFFROAD Promossa con lode anche in fuoristrada, dove la precisissima gestione della trazione garantisce un'aderenza formidabile, che trasmette una gran sensazione di sicurezza e permette di superare anche passaggi impegnativi con poca o nulla aderenza di una o più ruote. L'altezza da terra di 198 mm (nel caso della X-Trail e-4orce), di 205 mm (per la 2WD), consente di affrontare percorsi anche piuttosto accidentati. E per aiutarvi a mettere le ruote sempre nel posto giusto c'è una speciale videocamera che rimanda le immagini sul display a centro plancia: un accorgimento utilissimo e addirittura indispensabile nel fuoristrada, dove si manovra in spazi ristretti e il profilo accidentato impedisce spesso di vedere la strada.

Nuova X-Trail ok anche in offroad

Che bel colpo d'occhio! L'impressione, almeno sull'allestimento Tekna top di gamma, è di trovarsi decisamente su un'auto di segmento premium. C'è tutto quello che desidero trovare su un'ammiraglia: superfici morbide al tatto e plastiche di bell'aspetto, finiture con un bel gioco di materiali a contrasto. La plancia non ha un disegno avvolgente e per questo l'abitacolo sembra ancora più spazioso. Il display a centro plancia è bello grande, da 12,3 pollici, e ha una qualità grafica al top, ma ci sono anche tanti comandi fisici come piace a me: tutti quelli che servono per trovare le funzioni al tatto e senza la necessità di guardare lo schermo per mettere il dito nel posto giusto. E oltre ai soliti Apple CarPlay wireless e Android Auto via cavo, trovo anche l'integrazione con Alexa, per inviare da casa la destinazione al navigatore e conoscere a distanza il livello del carburante nel serbatoio e lo stato di carica della batteria. Al top della gamma trovo anche lo head-up display per indicazioni di navigazione, velocità e status degli aiuti alla guida, che con i suoi 10,8 pollici è il più grande della categoria.

Nissan X-Trail 2022, gli interni

OPEN SPACE Lo spazio è decisamente generoso: in 4,86 di lunghezza da paraurti a paraurti la X-Trail offre centimetri in abbondanza per cinque passeggeri e l'accesso alla seconda fila è facilitato da porte dall'apertura particolarmente ampia (85°) che agevolano anche il montaggio di eventuali seggiolini per bambini. Le batterie oltretutto non rubano spazio perché sono sotto il pianale: il sistema e-Power e la piattaforma dell'auto sono stati sviluppati apposta insieme. Il divanetto è scorrevole, di ben 220 mm, per modulare lo spazio per i passeggeri e per il bagagliaio, gli schienali posteriori si regolano in inclinazione. Nella versione a 7 posti, i sedili dell'ultima fila sono pratici da mettere in posizione, ma non comodissimi da raggiungere e adatti a persone fino al metro e sessanta di altezza: utili per un uso occasionale, comunque, anche da chi è più alto, con qualche sacrificio. Il bagagliaio va da 575 a 1.395 litri sulle X-Trail a 5 posti: fanno 90 litri in meno su quelle a 7 posti che rinunciano al doppiofondo e con tutti i passeggeri a bordo vedono ridursi la capienza del bagagliaio a 120 litri circa.

La terza fila di sedili

Nessun imbarazzo della scelta quanto al motore: l'ibrido e-power, con il motore a benzina che fa solo da generatore per tenere carica la batteria, è l'unica opzione. Le scelte riguardano la trazione anteriore o integrale elettrica e-4orce 4WD, che vale 2.500 euro, e la cabina a 7 posti, che comporta un sovrapprezzo di 900 euro. Trazione integrale e 7 posti sono disponibili su tutti gli allestimenti tranne quello base chiamato Visia, che per 38.080 euro non rinuncia a una dotazione completa di aiuti alla guida: ci sono frenata automatica anteriore e posteriore, monitoraggio angolo cieco, cruise control adattivo e riconoscimento segnali stradali, oltre al mantenimento di corsia. A bordo, clima automatico e avviamento keyless, anche se i display di bordo sono risicati. Rispondono presente gli utili sensori di parcheggio posteriori.

QUALE SCEGLIERE L'allestimento Acenta, da 40.100 euro, aggiunge clima bi-zona, sistema keyless completo e infotainment con schermo da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera e sensori di parcheggio anche davanti, solo per citare le dotazioni principali. Ma è con la Nissan X-Trail N-Connecta che si fa un vero salto di qualità. A 43.070 euro (senza chiamare in causa 4x4 e 7 posti, sia chiaro) porta in dote plancia digitale con due display da 12,3 pollici e telecamere di manovra a 360°, con riconoscimento oggetti in movimento. Il top di gamma è l'allestimento Tekna, che per 47.570 euro aggiunge guida assistita di livello 2, parcheggio semi-automatico, Head-Up Display, sedili elettrici, interni in pelle, clima tri-zona, abbaglianti automatici e portellone che si apre senza mani, grazie a un sensore sotto il paraurti posteriore. Quale scegliere? Il miglior compromesso sembra la N-Connecta. Un po' limitata la possibilità di completare gli allestimenti puntando sul listino degli acessori: sulla Tekna il tetto panoramico apribile (bellissimo!) non si può acquistare da solo, ma unicamente in un pack con impianto audio Bose a 10 altoparlanti, per un valore di 2.400 euro. Vuoi gli interni in pelle premium come l'auto in prova? Fanno altri 5.260 euro.

Nuova X-Trail: da 38.080 euro

Motore 1.497 cc, 4 cilindri, benzina, full hybrid Potenza massima di sistema 204 CV (213 CV*) Coppia massima di sistema 330 Nm (525 Nm*) Velocità 170 km/h (180 km/h*) 0-100 km/h 8,0 secondi (7,0 secondi*) Cambio Monomarcia Trazione Anteriore (*integrale elettrica e-4orce 4WD) Dimensioni 4,68 x 1,84 x 1,73 m Bagagliaio da 585 a 1.395 litri (90 litri in meno su 7 posti; min 120 litri) Peso da 18 a 20 quintali circa secondo le versioni Prezzo da 38.080 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/10/2022