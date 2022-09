Nuovo Nissan X-Trail, riguarda la diretta streaming del reveal

Da oltre vent'anni è un must tra i SUV di taglia L, è il top che Nissan esporta qui in Europa, è X-Trail, un nome che da solo vale come un brand. A poco a poco, X-Trail quarta generazione invade il mondo: dopo la versione per la Cina, quella per gli Stati Uniti, infine quella per l'Australia, ora tocca all'edizione su misura per il Vecchio Continente. L'unveiling in diretta streaming si è tenuto stamattina: clicca Play qui sotto per mandare indietro il nastro e riguardartelo da capo. Non perderti nemmeno il nostro approfondimento dedicato.

NOT SECRET Grazie alla costruzione su piattaforma CMF-C, rimodulata per ospitare un abitacolo fino a 7 posti, nuova Nissan X-Trail 2022 si declina - come previsto - in formato e-Power, sfruttando cioè la stessa (e particolarissima) tecnologia ibrida (o per dirla alla Nissan maniera, ''elettrica a benzina''), che già equipaggia nuova Nissan Qashqai. Altro sistema di nuova introduzione è la trazione integrale intelligente Nissan e-4orce. Per tutti i particolari sul design, sulle tecnologie di bordo e relative a sicurezza attiva e guida semi-autonoma, beh...buona visione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/09/2022