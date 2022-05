Nissan X-Trail 2022: il maxi-SUV sarà ibrido e con trazione 4WD intelligente

In Australia, Nissan svela gli allestimenti del suo nuovo D-SUV. In Italia arriverà con schema ibrido e-Power e trazione e-4orce

La quarta generazione di Nissan X-Trail è ormai pronta a sbarcare in Australia. Con l’avvicinarsi delle data di lancio, la Casa giapponese ha deciso di rendere pubbliche le specifiche del suo nuovo maxi-SUV. X-Trail 2023 nasce sulla piattaforma CMF-C dell’alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi e monta (in Australia) un quattro cilindri benzina aspirato da 2,5 litri con una potenza di 183 CV per 245 Nm di coppia (qui il nostro approfondimento su nuova X-Trail 2022). Si tratta dello stesso motore di Mitsubishi Outlander, abbinato a una trasmissione CVT.

Nissan X-Trail 2022: frontale

IBRIDO FURBO In Italia, Nissan X-Trail 2023 potrà contare invece su powertrain ibridi (mild-hybrid?) e sull’inedito sistema e-Power (il Diesel con ogni probabilità uscirà dal listino). Si tratta di uno schema propulsivo che utilizza il motore termico come generatore di corrente per alimentare l’unità elettrica, che a sua volta dà motricità alle ruote (qui il nostro approfondimento). X-Trail 2023 disporrà della trazione integrale intelligente e-4rce e di un abitacolo ampio e spazioso, in grado di ospitare fino a 7 occupanti.

VEDI ANCHE

Nissan X-Trail 2022: motore

DOTAZIONE RICCA Per il mercato australiano, Nissan ha pensato a quattro diversi allestimenti: alla base della gamma c’è la ST. Quest’ultima dispone di cerchi in lega da 17 pollici, fari e luci posteriori a LED e mancorrenti sul tetto. Salendo di livello c'è poi la X-Trail ST-L, con cerchi da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori, sistema di guida semi-autonomo ProPilot di Nissan, vetri oscurati, fendinebbia e telecamere a 360°. Più in alto troviamo la X-Trail Ti e la Ti-L. La prima disporrà di cerchi da 19 pollici, tetto apribile panoramico, specchietto retrovisore digitale, portellone elettrico, indicatori di direzione a LED, infotainment da 12,3 pollici e quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. La top di gamma Ti-L offrirà invece sedili elettrici anteriori con memoria, sistema audio Bose a 10 altoparlanti, rivestimenti in pelle Nappa trapuntata e sedili posteriori riscaldati. Al momento, Nissan Australia non ha ancora svelato i prezzi di X-Trail 2023. Lo stesso discorso vale per l’Italia, dove il nuovo SUV jap dovrebbe essere presentato sul finire di quest’anno.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/05/2022