400 km/h a Tokyo con la Nissan GT-R: il video fake infiamma i social

Un pilota con palle d'acciaio e zero rispetto per la vita altrui si lancia con la sua Nissan GT-R preparata da oltre 1.500 CV sull'autostrada vicino a Tokyo. È notte, ma c'è traffico: ci sono tante altre auto e la corsia di sorpasso - quella di destra, in Giappone - si fa sempre più stretta man mano che la velocità sale con impressionante rapidità, fino a 468 km/h indicati dalla telemetria in sovraimpressione. Il pensiero corre (è proprio il caso di dirlo) all'impresa di Radim Passer, che con la sua Bugatti Chiron ha superato i 400 km/h su un'autobahn tedesca, ma poi, a ben guardare, c'è qualcosa che non torna...

VEDI ANCHE

VIDEO FAKE Non sono in tanti ad aver guidato ad altissima velocità (oltre 300 km/h, per capirci), ma qualcuno c'è e fa giustamente notare che la differenza di andatura tra la GT-R e gli altri veicoli non sembra veritiera. Arrivano le curve e l'auto mostra doti di tenuta di strada e stabilità che nemmeno una Formula 1 avrebbe. L'arcano è presto svelato, quello che potete vedere nel video qui sopra è un filmato realizzato con un videogame: Assetto Corsa su PC, indicano i bene informati. Ma nonostante al minuto 3'40'' il pilota attraversi senza conseguenze un'altra auto - una BMW, si direbbe - il realismo delle immagini è tale da aver tratto in inganno più di uno spettatore e sui social si sta scatenando una shitstorm tra coloro che hanno abboccato all'amo e il presunto colpevole di aver messo a rischio l'imcolumità propria e altrui. Peccato sia tutto un fake.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2022