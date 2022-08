In autostrada con la monoposto: il video di cui tutti stanno parlando

Un video virale mostra una monoposto Dallara GP2 vestita come la Ferrari F1 2004 di Schumacher in autostrada. "Fantozzi è lei?"

Se ne avete sentito parlare, ma non avete acora avuto modo di vederlo, quello che trovate qui sotto è il video più chiacchierato del momento. Mostra un personaggio ancora ignoto, ma ricercato dalle autorità, che ha guidato sulle autostrade della Repubblica Ceca una monoposto replica della Ferrari F1 2004 di Schumacher. Una vicenda curiosa che potrebbe riservare qualche colpo di scena.

L'auto, per cominciare, non è una vera monoposto di F1: si direbbe piuttosto una Dallara GP2/08, di quelle che tra il 2007 e il 2010 montavano motore Mechachrome V8 da 620 CV. Pare che un modello simile sia già stato avvistato più volte su strade aperte al traffico in Repubblica Ceca e l'ipotesi è che il pilota ancora ignoto sia pluri recidivo nelle sue ''bravate'' (anche se nel video lo si vede guidare con un certo risxpetto delle regole).

La replica della Ferrari F1 2004 di Schumacher avvistata su un'autostrada della Repubblica Ceca

Secondo le ultime informazioni, un sospettato sarebbe stato interrogato dalle autorità locali, ma senza risultato. Prove, al momento, non ce ne sono, ma che la Repubblica Ceca sia terra di piloti o gentlemen driver dallo spirito goliardico è testimoniato da Radim Passer, l'imprenditore Ceco che mesi fa sfrecciò con la sua Bugatti Chiron a oltre 400 km/h sulle autobahn tedesche, laddove non ci sono limiti di velocità (tutto regolare, ha stabilito il tribunale). ''Fantozzi è lei?'', verrebbe da chiedersi.

VEDI ANCHE

La Bugatti Chiron nel video potrebbe essere facile da identificare

Come si vede dalle immagini, a scortare la monoposto ci sono altre supercar, che potrebbero appartenere ad amici o conoscenti del guidatore della monoposto. All'inizio del video è ben visibile una Lamborghini Aventador SVJ dalla targa personalizzata e parzialmente leggibile e alla fine del filmato è chiaramente identificabile una Bugatti Chiron.

Replica Ferrari F1 2004 ex Schumacher: c'è una targa accanto alla scritta Marlboro

A guardar bene le immagini del video, si nota che dietro l'ala posteriore della monoposto, proprio accanto alla scritta Marlboro, è stata applicata quella che sembra essere una targa. Sopra c'è scritto LEO 4497, che a una ricerca effettuata online non corrisponde ad alcun codice internazionale. Che si tratti di una targa personalizzata? Se così fosse, non sarebbe difficile risalire al proprietario del veicolo. Il mistero si infittisce, insomma, ma non pare neppure impossibile che la monoposto possa avere qualche titolo per poter marciare su strade aperte al pubblico. Se l'autore della goliardata saltasse fuori a svelare l'arcano, dopo essersi goduto il polverone che ha scatenato, e risultasse in piena regola, sarebbe una beffa memorabile!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2022