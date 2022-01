Bugatti Chiron a 400 all'ora su Autobahn: è legale...giusto?

Se non è vietato, è lecito. Così, almeno, vorrebbe la logica. E invece in certi casi il sillogismo non funziona. Non sulle Autobahn tedesche, per esempio. Se è vero che in determinati tratti della rete nazionale non esiste il limite, ciò non significa automaticamente che sei autorizzato a fare i quattrocento all'ora, solo perché la tua supersportiva se lo può permettere. Sul recente episodio che ha per protagonisti una Bugatti Chiron e il suo ardito proprietario, il tycoon ceco Radim Passer, si esprime ora il locale Ministero dei Trasporti. Che con le gesta di Radim, lascia intendere di non empatizzare affatto.

ON BOARD CAMERA In una dichiarazione scritta pervenuta all'Associated Press, il Ministero avrebbe fatto sapere di ''rifiutare qualsiasi comportamento nel traffico stradale che possa mettere in pericolo gli utenti della strada''. Le scorse settimane già avevamo condividiso con voi il video YouTube nel quale Passer e la sua Bugatti Chiron raggiungono, lungo l'autostrada A2 tra Berlino e Hannover, una velocità massima - calcolata con strumentazione GPS - di 414 km/h. Qui sotto, l'impresa registrata dalla videocamera di bordo.

VEDI ANCHE

AL DI LÀ DEI LIMITI ''Tutti gli utenti devono rispettare le regole del Codice della Strada'', afferma il ministero. E che ''nonostante alcune sezioni di autostrada non abbiano un limite di velocità indicato, non significa che puoi andare veloce quanto vuoi''. Limiti a parte, esiste infatti anche una legge che vieta espressamente la guida pericolosa. ''Chiunque partecipa al traffico - prevede una clausola del Codice della Strada tedesco - deve comportarsi in modo tale che nessun'altra persona sia danneggiata, messa in pericolo, ostacolata o disturbata più di quanto sia inevitabile nelle circostanze''. Infine, la legge richiede anche ai conducenti di ''guidare solo fino a velocità tali da assicurare che il veicolo sia costantemente sotto controllo''.

UN FAVORE AI VERDI Nella descrizione del video, il Passer sostiene come la sicurezza sia stata la sua massima priorità. Che inoltre, per la coraggiosa iniziativa avesse scelto un tratto di strada a tre corsie completamente rettilineo per 10 km, che offrisse ottima visibilità. Improbabile che il nostro recordman venga raggiunto da provvedimenti sanzionatori, tuttavia il messaggio è chiaro e intende scoraggiare eventuali tentativi di emulazione. Senza contare che in Germania il dibattito sulla possibile introduzione di limità di velocità in autostrada è più acceso che mai, col partito dei Verdi che propone un tetto a 130 km/h per contenere i consumi delle auto. Facile immaginare come la ''passeggiata'' in Bugatti a oltre 400 all'ora faccia ora un favore proprio ai sostenitori di regole più rigide.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2022