Oh la la! Anche Bugatti va in giro in monopattino (elettrico)

Al richiamo dei monopattini elettrici è difficile resistere, anche se sei una delle case automobilistiche più esclusive del mondo, anche se il tuo nome è indissolubilmente legato ad auto da milioni di euro e 400 km/h di velocità di punta (anzi, 414 km/h, come si vede in questo video). E così, dopo Lamborghini, Ducati, Valentino Rossi, MV Agusta (ma anche Fiat 500 e Lancia Ypsilon), anche Bugatti - che fa parte del gruppo Volkswagen) presenta il suo primo monopattino elettrico, e per farlo ha scelto il palcoscenico del CES di Las Vegas, la fiera di tecnologia che si è tenuta la scorsa settimana nella città americana.

Il primo monopattino elettrico di Bugatti presentato al CES di Las Vegas

MADE IN USA Prodotto in collaborazione con l’azienda americana Bytech, il monopattino Bugatti cerca - laddove possibile, nei limiti del mezzo - di mantenere l’esclusività del marchio, a cominciare dal poco discreto stemma “∃B” proiettato da una luce posteriore, passando per le luci a LED laterali e al caratteristico colore azzurro del telaio (in magnesio, per tenere sotto controllo il peso). Il monopattino è comunque disponibile anche in nero o argento.

Il primo monopattino elettrico di Bugatti con lo stemma proiettato al posteriore

SPECIFICHE Il monopattino Bugatti pesa poco più di 16 kg: non una piuma, ma comunque un valore di poco superiore alla media, in parte giustificato dal motore da 700 Watt (pari a quasi 1 CV di potenza), che gli permette di raggiungere in modalità Sport la velocità massima di 30 km/h. Se e quando arriverà in Italia, il limitatore del monopattino entrerà in funzione a 25 km/h. Non mancano poi le modalità City (20 km/h) ed Economy (15 km/h): quasi un ossimoro, pensando al nome Bugatti sul piantone, ma tant’è, le regole dei monopattini sono diverse da quelle delle hypercar da 3 milioni di euro.

Il primo monopattino elettrico di Bugatti: colore argento, visuale laterale

AUTONOMIA, PREZZO La casa non ha dichiarato la capacità degli accumulatori, ma parla di un’autonomia massima di 35 km in modalità Eco, e una ricarica da presa domestica in circa 4 ore. Peso massimo del conducente: 110 kg, e 15% la pendenza massima che il potente motore riesce a superare. Nessuna informazione ufficiale sul prezzo: le specifiche sono quelle di un prodotto di fascia alta, che normalmente costa intorno agli 8-900 euro. Portarsi a casa un veicolo con lo stemma Bugatti, però, rischia di costare molto, ma molto di più.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/01/2022