Rapido, il primo super monopattino di MV Agusta: eccolo in video

MV Agusta Rapido Serie Oro, il primo monopattino elettrico della casa della Brutale: estremo in tutto, anche nel look. In promozione fino a Natale

Dopo la e-bike AMO presentata qualche mese fa, disponibile nelle varianti RR e RC, MV Agusta ha presentato il suo primo monopattino elettrico, chiamato Rapido Serie Oro. Pronti a scoprirlo?

MV Agusta Rapido Serie Oro, il primo monopattino della casa di Schiaranna

Ispirato - fin dal nome - dai leggendari modelli Serie Oro della casa di Schiaranna, il Rapido si distingue dalla gran parte di monopattini in circolazione per lo stile ricercato e sportivo, evidenziato dal “cupolino” aerodinamico che integra un potente faro a LED, e un sottopedana carenato con eleganti colorazioni nero/oro/rosso. Il posteriore si caratterizza per il “codino” che integra il faro a LED e il parafango flottante sulla ruota, entrambi di chiara ispirazione motociclistica.

MV Agusta Rapido Serie Oro: ecco il monopattino piegato

MATERIALI AL TOP Il telaio è in lega di magnesio, per ridurre peso e aumentare la rigidità del mezzo, mentre le ruote sono “fat” tubeless da 10”. Due i freni a disco, controllati separatamente.

MV Agusta Rapido Serie Oro: il telaio è in lega di magnesio

Quello montato nella ruota posteriore del Rapido è uno dei motori più potenti mai visti su questi mezzi: ben 500 W di potenza, capaci di generare fino a 24 Nm di coppia. Il monopattino ha una velocità di punta teorica di 40 km/h, ma limitata elettronicamente in Europa a 25 km/h, ed è in grado di affrontare salite fino a 14° di pendenza.

MV Agusta Rapido Serie Oro: visuale di 3/4 anteriore

MODALITÀ DI GUIDA Quattro i driving mode disponibili, selezionabili dal display o dalla app dedicata: Pedestrian (6 km/h), Eco, Comfort e Sport+. La batteria da 500 Wh garantisce un’autonomia di circa 50 km in condizioni ideali, ossia modalità di guida Eco (velocità massima 20 km/h), temperatura mite e peso massimo del conducente di 75 kg. In ogni caso, una buona riserva di km per affrontare serenamente i tragitti quotidiani. Il cruscotto è un ampio display LCD da 4 pollici.

MV Agusta Rapido Serie Oro: potente il motore da 500 W

MV Agusta Rapido Serie Oro è già disponibile per la vendita sui principali canali online. Nei prossimi mesi sarà possibile comprarne uno anche attraverso la rete dei concessionari ufficiali della casa. Il prezzo consigliato al pubblico è di 999 euro. Fino a Natale (o esaurimento scorte) il Rapido Oro è in promozione a 849 euro.

Telaio Lega di magnesio Motore Brushless, 500 W Coppia massima 24 Nm Velocità massima 25 km/h (autolimitata) Pendenza massima 14° Modalità di guida Pedestrian, Eco, Comfort, Sport+ Freni A disco, anteriore e posteriore Ruote Tubeless, 10” Batteria 500 Wh Tempo di ricarica 6 ore Autonomia 50 km (20 km/h, 75 kg) Luci LED anteriore e posteriore Peso massimo conducente 100 kg Certificazione IPX4 Dimensioni 1132 x 600 x 1217 mm Dimensioni (chiuso) 1132 x 600 x 538 mm Prezzo consigliato 999 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/11/2021