Dalla Capitale

Nella Capitale apre MV Agusta Roma, il primo store del marchio di Schiranna. Molto più che un semplice concessionario – nonostante sia stato sede della presentazione della nuova Brutale 1000 RS – ma un vero e proprio spazio che mette al centro l'utente: la customer experience, infatti, non prevede solo le mitiche moto, ma anche un ristoro e un ristorante gourmet.

DOVE MV Agusta Roma – che ha sede in Piazza Carlo Magno 15 – nasce dalla collaborazione tra Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., e i fratelli Maurizio e Stefano Celon, imprenditori romani attivi già da anni nel settore dell’automotive di lusso, con una passione particolare per le due ruote. Oltre al salone espositivo da MV Agusta Roma è possibile trovare il ristoro MV Agusta Roma Caffè e Gusta, ristorante gourmet.

ITALIAN STYLE L'AD dell’Azienda romana, Maurizio Celon, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di essere stati nominati concessionaria da MV Agusta, per quello che questo marchio così prestigioso rappresenta”. Il fratello, Stefano Celon, ha aggiunto: “All’interno del nostro store, ponendo l’individuo al centro del nostro progetto, abbiamo ritenuto importante reinventare il modello di customer experience fruibile da coloro che decideranno di visitare il nostro spazio concettuale offrendo una esperienza multisensoriale davvero unica”. Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., si è così espresso: “Da un’idea condivisa è nata una realtà davvero unica, uno store a marchio MV Agusta con una marcia in più, in grado di offrire nuove emozioni ai nostri clienti. Sono felice della partecipazione dei fratelli Celon a questo progetto per la loro esperienza e la loro grande professionalità nel settore automotive e motociclistico in particolare. Non solo sapranno garantire ai possessori di MV Agusta un servizio di altissimo livello, ma offriranno al contempo una vera e propria esperienza del marchio e dell’Italian style a 360 gradi.”

